AZS AWF Biała Podlaska – KPR Padwa Zamość 24:23. Rozstrzygnięcie w ostatnich sekundach

Rywalizacja przedstawicieli naszego regionu na zapleczu ligi zawodowej była bardzo zacięta i emocjonująca. Faworytem byli gospodarze, którzy przystępowali z trzeciej pozycji w tabeli. Zamościanie, po serii porażek na początku sezonu, muszą odrabiać stracone punkty, by oddalić się ze strefy spadkowej.

Początek należał do przyjezdnych. W 9. minucie Padwa prowadziła 5:2. W dobrej dyspozycji byli w zamojskiej bramce Mateusz Gawryś i Wiktor Kwiatkowski. Na listę strzelców wpisali się w tym okresie Gabriel Olichwiruk, Miłosz Bączek, Łukasz Orlich. Prowadzenie gości byłoby jeszcze wyższe gdyby Paweł Puszkarski wykorzystał rzut karny.

Po kwadransie gospodarze otrząsnęli się z przewagi przyjezdnych i zabrali do odrabiania strat. W 21. minucie miejscowi przegrywali 6:7, po pierwszej połowie 9:10.

W drugiej odsłonie kibice zebrani w hali przy ul. Marusarza nie mogli narzekać na brak emocji. Od początku obie drużyny grały bramka za bramkę. Przez długi czas prowadzili przyjezdni. Dopiero w 47 min Jakub Tarasiuk wyprowadził akademików na 18:17. Teraz to przyjezdni zmuszeni zostali do gonienia wyniku. W 60. min Olichwiruk doprowadził do 23:23. Ostatnie słowo należało do gospodarzy. Bramkę na wagę trzech punktów zdobył Norbert Maksymczyk w końcowych sekundach spotkania. – Zawodnicy na pewno zostawili na boisku serce, walcząc od pierwszej do ostatniej minuty. W kluczowych momentach drugiej połowy, gdy ważyły się losy meczu, dokonywaliśmy jednak złych wyborów. Zabrakło nam wewnętrznej dyscypliny taktycznej. W kilku ważnych akcjach piłka nie wędrowała tam, gdzie powinna. W efekcie nie skończyliśmy około dwudziestu rzutów. Jak się okazało w ostatecznym rozrachunku jeden z nich zaważył, że wracamy bez punktów – podsumował spotkanie Wiesław Puzia.

AZS AWF Biała Podlaska – KPR Padwa Zamość 24:23 (9:10)

AZS BP: Kwiatkowski – Niedzielenko 8, Maksymczuk 7, Tarasiuk 4, Szendzielorz 3, Baranowski 1, Wojnecki 1, Antoniak, Kandora, Konieczny, Kozycz, Lewalski, Mazur. Kary: 12 minut.

KPR Padwa: Gawryś, Kozłowski – Bajwoluk 3, Bączek 3, Olichwiruk 3, Puszkarski 3, Mchawrab 3, K. Adamczuk 2, T. Fugiel 2, Orlich 1, Kłoda 1, Pomiankiewicz 1, Szymański 1, Sz. Fugiel, Obydź, Skiba. Kary: 22 minuty.

Pozostałe wyniki 10. kolejki: Olimpia Medex Piekary Śląskie – Nielba Wągrowiec 30:31 (17:18) * KPR Legionowo – Śląsk Wrocław Handball 45:28 (24:15) * Handball Stal Mielec – Zagłębie Handball Team Sosnowiec 39:29 (21:14) * Grot Blachy Pruszyński Anilana Łódź – MKS Wieluń 26:26 (14:15), rzuty karne: 4:3 * Orlen Upstream SRS Przemyśl – Warmia Energa Olsztyn 28:26 (11:11) * Budnex Stal Gorzów Wielkopolski – KPR Autoinwest Żukowo 25:29 (11:15).