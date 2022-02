AZS AWF Biała Podlaska sprawcą sensacji w Pucharze Polski

Akademicy rozpoczęli od 5:1. Rywale bardzo szybko doprowadzili do remisu 6:6. Do końca pierwszej odsłony jedną, dwoma bramkami prowadzili podopieczni grającego trenera Marcina Stefańca. Po kwadransie gry w drugiej połowie i bramce z rzutu karnego Norberta Maksymczuka AZS wygrywał 24:20. W końcówce przewaga bialczan wzrosła do siedmiu trafień (30:23). Mecz zakończył się wygraną gospodarzy 30:24. Tym samym sensacja stała się faktem. W 1/8 finału Pucharu Polski AZS zmierzy się u siebie z Handball Stalą Mielec. Azoty Puławy natomiast zagrają na wyjeździe z MMTS Kwidzyn.

AZS AWF Biała Podlaska – Gwardia Opole 30:24 (16:15)

AZS BP: Adamiuk, Ostrowski, Wiejak – Maksymczuk 7, Antoniak 6, Niedzielenko 4, Tarasiuk 4, Kandora 3, Łazarczyk 2, Ziółkowski 2, Mazur 1, Urbaniak 1, Baranowski, Kozycz, Lewalski, Stefaniec. Kary: 14 minut.

Gwardia: Ałaj – Mauer 8, Fabianowicz 4, Jankowski 3, Milewski 3, Zadura 3, Klimków 1, Stefani 1, Zarzycki 1, Kucharzyk, Morawski, Sosna. Kary: 2 minuty.