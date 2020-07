Szczypiorniści z naszego regionu wystąpią w dwóch różnych grupach I Ligi

W jednej grupie C wystąpią jedynie AZS AWF Biała Podlaska i Azoty II Puławy. MKS Padwa Zamość grać będzie w grupie D. W minionym sezonie trzy zespoły rywalizowały w tej samej grupie (C). Związek Piłki Ręcznej w Polsce przy tworzeniu nowych grup kierował się dobrem zespołów, troską o jak najmniejsze koszty. Do sezonu 2020/2021 zgłosiło się bowiem aż 44 drużyny. To efekt braku spadków z I ligi w minionych rozgrywkach oraz więcej drużyn z II ligi, które otrzymały prawo gry na wyższym poziomie. Oprócz mistrzów II ligi w I zagrają też zespoły z Dolnego Śląska, Śląska, jak również młodzież z SMS Płock i SMS Kwidzyn.

Związek dokonał podziału na cztery grupy, po 11 drużyn w każdej. Wzięto pod uwagę położenie terytorialne. I tak zespoły z północy Polski trafiły do grypy A (potocznie północna), z zachodu – do grupy B (zachodnia), ze wschodu – do grupy C (wschodnia), a z południa – do grupy D (południowa). – Analizowałem odległości w naszej nowej grupie. Z pewnością przybędzie nam kilometrów. Wyjazdy do Sosnowca, Zawiercia i Piekar Śląskich będziemy musieli rozbić na dwa dni. Na razie jednak nie było tematu odwołania od decyzji ZPRP – mówi Marcin Czerwonka, trener MKS Padwa Zamość.

Obecny podział w I lidze ma obowiązywać tylko w sezonie 2020/2021 i ma być recepta na czas pandemii koronawirusa. ZPRP planuje bowiem reformę rozgrywek I ligi, która ma wejść w życie od przyszłego sezonu (2021/2022). Nowa I liga szczebla centralnego składać się będzie tylko z 16 drużyn. Zagrają w niej po cztery najlepsze zespoły z każdej z czterech grup A, B, C i D. Pozostałe ekipy utworzą I ligę szczebla regionalnego. Może ona składać się z trzech, a nawet czterech grup, w zależności od liczby zespołów. Wszystko po to, aby podnieść prestiż I ligi, jak też pozyskać sponsora tytularnego dla rozgrywek i stację telewizacją do transmisji.

GRUPY I LIGI W SEZONIE 2020/2021

Grupa A: Meble Wójcik Elbląg, SMS ZPRP Gdańsk, USAR Kwidzyn, SMS ZPRP Kwidzyn, Tytani Wejherowo, MKS Grudziądz, Gwardia Koszalin, Sokół Porcelana Lubiana Kościerzyna, OKPR Warmia Energa Olsztyn, MKS Nielba Wągrowiec, SPR GKS Żukowo.

Grupa B: KS Stal Gorzów, Szczypiorniak Gorzyce Wielkie, UKS Olimp Grodków, UKS GOKiS Kąty Wrocławskie, MSPR Siódemka Miedź Legnica, Real Astromal Leszno, SPR Bór Oborniki Śląskie, Ostrovia Ostrów Wielkopolski, WKS Grunwald Poznań, WKS Śląsk Forza Wrocław, PKM Zachód AZS UZ.

Grupa C: AZS AWF Biała Podlaska, CKS Jurand Ciechanów, KPR Legionowo, Politechnika Anilana Łódź, Orlen Wisła II Płock, SMS ZPRP Płock, Azoty II Puławy, KS Uniwersytet Radom, MKS Wieluń, MKS Mazur Sierpc, AZS UW Warszawa.

Grupa D: MTS Chrzanów, AZS UJK Kielce, NLO SMS ZPRP Kielce, KSSPR Końskie, KSZO Odlewnia Ostrowiec Świętokrzyski, Olimpia MEDEX Piekary Śląskie, ORLEN UpStream Czuwaj Przemyśl, Wisła Sandomierz, Zagłębie Sosnowiec, MKS Padwa Zamość, Viret CMC Zawiercie.