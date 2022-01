Mistrzostwa Europy w piłce ręcznej. Szwecja z głównym trofeum

Drużyny walczące o medale były identyczne jak cztery lata temu podczas mistrzostw Europy w Chorwacji. Wówczas złoto zdobyli Hiszpanie, a brąz Francuzi. Podczas tegorocznego Euro na Słowacji i Węgrzech role odwróciły się. Dwa razy z rzędu (2018 i 2020) mistrzem była Hiszpania, która w niedzielę, w Budapeszcie nie obroniła tytułu. Spotkanie finałowe było bardzo zacięte i emocjonujące. Z dobrej strony prezentował się doświadczony bramkarz reprezentacji Trzech Koron Adreas Palicka. 35-letni golkiper bronił w sytuacjach niemożliwych do obrony. Równie dobrze w pierwszej odsłonie spisywał się młodszy o pięć lat Hiszpan Rodrigo Corrales. Po 30 minutach minimalnie prowadzili obrońcy tytułu (13:12).

Przez dziewięć minut drugiej połowy Hiszpanie kontrolowali wynik. Szwedzi w końcu dogonili rywala i sami przejęli inicjatywę. W końcówce prowadzili 26:24, ale stracili przewagę. Po czasie dla obrońców trofeum i obronie rzutu Joana Canellasa przez Palickę, to Szwedzi przeprowadzili akcję na złoty medal. Canellas sfaulował rzucającego skrzydłowego Szwecji, a sędziowie podyktowali rzut karny. Już po końcowej syrenie na bramkę zamienił go Niclas Ekberg dając wygraną 27:26 i złoty medal. MVP finału wybrany został Andreas Palicka.

Szwecja wróciła na tron ME po 20 latach. To piąty mistrzowski tytuł reprezentacji Trzech Koron. Szwedzi po raz ostatni ograli Hiszpanów w 2009 roku. Polska w ME zajęła 12. miejsce. W 2023 roku Polska ze Szwecją będą gospodarzami mistrzostw świata piłkarzy ręcznych.

Szwecja – Hiszpania 27:26 (12:13)

Szwecja: Palicka 1, Thulin – Carlsbogard 2, Darj 1, Ekberg 5, D. Pettersson 2, Wanne 4, F. Pettersson, Claar 2, Pellas, Lagergren 1, Gottfridsson 3, Persson, Bergendahl 5, Wallinius, Chrintz 1.

Hiszpania: de Vargas, Corrales – Gurbindo, Pecina, Maqueda 1, Fernandez 4, Sarmiento, Figueras 6, Canellas 1, Casado 1, Gomez 6, Arino, Guardiola 2, Tarrafeta 5, Sanchez, Odriozola.