Polska – Szwecja 18:28. Niemoc w ataku

Symbole na drzewach w parku. Dlaczego drzewa zostały oznaczone?

Niepokój części mieszkańców wzbudziły oznaczenia na pniach drzew na skraju Ogrodu Saskiego. Kropki i liczby widać w okolicy zejścia do ul. Leszczyńskiego. Ratusz zapewnia, że – wbrew obawom przechodniów – nie jest to wstęp do wycinki