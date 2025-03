Dominika Więckowska (PGE MKS FunFloor): Piotrcovia to zespół nieprzewidywalny

We wtorek pokonałyście Sośnicę Gliwice i awansowałyście do półfinału Orlen Pucharu Polski. Jakie znaczenie mają dla was te rozgrywki?

– To dla nas bardzo ważne rozgrywki. Już przed meczem mówiłyśmy, że chcemy zaznaczyć swoją obecność w pucharowych zmaganiach. Dlatego cieszy nas zwycięstwo, ale również jego rozmiary. Cieszy mnie to, że trzymałyśmy koncentrację od samego początku do końca. To chyba nasz pierwszy taki mecz.

Kilka akcji z drugiej połowy było niezwykle efektownych...

– Chciałyśmy docenić kibiców. Wtorek, godzina 18 – to nie jest sprzyjająca pora do odwiedzenia hali Globus. Cieszę się, że udało się zaprezentować kilka efektownych akcji specjalnie dla naszych fanów.

Już w sobotę wraca Orlen Superliga, a was czeka was jednak wyjazdowy mecz z Piotrcovią Piotrków Trybunalski. Jaki to jest przeciwnik?

– Nieprzewidywalny. Dziewczyny potrafią zagrać super mecz, jak i trochę słabszy. Przykładem tego pierwszego jest spotkanie z KPR Gminy Kobierzyce na koniec sezonu zasadniczego, który Piotrvocia wygrała. Wiele w tym meczu będzie zależeć od naszej obrony. Jeżeli wejdziemy w mecz z twardą defensywą, to powinno być dobrze.

Do Zagłębia Lubin tracicie obecnie sześć punktów. Patrzycie w ogóle na wyniki „Miedziowych”?

– Nie mamy wpływu na nie, więc skupiamy się na sobie. Wygrywając wszystkie spotkania do końca ligi sprawimy, że zdobędziemy mistrzostwo Polki. Chcemy wykonać swoją robotę.

Uskrzydlił panią nowy kontrakt? We wtorkowy wieczór zauważyłem u pani kilka emocjonalnych reakcji po zagraniach w obronie.

– Od zawsze starałam się cieszyć grą. Teraz jednak przy trenerze Pawle Tetelewskim dostaję więcej szans. Liczy na mnie, a ja czuję, że odgrywam ważną rolę w jego układance defensywy. Akcje w obronie mnie napędzają i sprawiają, że chcę jeszcze lepiej wyglądać na boisku.

To co bardziej panią cieszy – udane akcje w obronie czy zdobyte bramki?

– Myślę, że obie rzeczy dają mi podobną radość.

W ostatnich dniach klub zasypuje nas informacjami dotyczącymi przyszłego sezonu. Dołączą chociażby Maria Prieto O’Mullony czy Patricia Lima. Jak pani zapatruje się na PGE MKS FunFloor w kolejnych rozgrywkach?

– Na ten moment skupiamy się tylko na tym sezonie. Mamy do wygrania mistrzostwo Polski i to jest dla nas najważniejsze. Oczywiście, informacje o transferach dochodzą do nas. Myślę, te ruchy transferowe sprawią, że będziemy grać trochę inną piłkę ręczną niż do tej pory. Zawodniczki z Półwyspu Iberyjskiego mają inną charakterystykę, bo grają szybciej i bardziej dynamicznie. Są też niższe, ale potrafią także rzucić z drugiej linii. Myślę, że w naszej siłowej polskiej lidze ich gra będzie sporym urozmaiceniem.

Czy już oglądacie na YouTube popisy swoich nowych koleżanek?

– Nie. Na takie rzeczy będzie czas dopiero w czerwcu.