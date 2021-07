FunFloor Perła Lublin poznał rywala w europejskich pucharach

Podopieczne Moniki Marzec mogą mówić o olbrzymim szczęściu w losowaniu kwalifikacji Ligi Europejskiej. Chociaż nie były rozstawione, to trafiły na zespoły, które są absolutnie w ich zasięgu. W drugiej rundzie zmierzą się z chorwackim ZRK Bjelovar. Mecze tej fazy zostaną rozegrane 16-17 października i 23-24 października. Jeżeli pokonają swoje rywalki, to o fazę grupową będą walczyć z inną ekipą z Chorwacji, HC Lokomotiva Zagrzeb. Trzecia runda odbędzie się w dniach 13-14 listopada i 20-21 listopada. Faza grupowa ruszy w styczniu przyszłego roku. - W poprzednim sezonie ligę wygrała Podravka Koprivnica, na drugim miejscu była Lokomotiva, natomiast Bjelovar zajął czwartą lokatę. Trzeba pamiętać, że liga chorwacka jest pełna młodych zawodniczek, choć są tam też piłkarki bardziej doświadczone. One zazwyczaj są już pod koniec swojej przygody ze sportem, prowadzą normalne życie, a trenują z pasji i umiłowania do piłki ręcznej. Chorwacki charakter nie pozwala na odpuszczanie, walczy się do ostatniej sekundy, natomiast nie mam wątpliwości, że mamy większe doświadczenie boiskowe od RK Bjelovar. Wszystko jest w naszych rękach. Jeśli od pierwszych minut udowodnimy to na boisku i zaczniemy od mocnej obrony, rywalki stracą pewność siebie i bojowe nastroje. Jestem bardzo zadowolona z losowania – powiedziała klubowej stronie Marina Razum. Bramkarka Perły w przeszłości reprezentowała barwy Lokomotivy.

Zanim jednak Perła uda się do Zagrzebia, to najpierw musi wyeliminować Bjelovar. To zespół, który w ostatnich latach nie robi furory na europejskich parkietach. W poprzednim sezonie Bjelovar potknął się w EHF European Cup już na pierwszej przeszkodzie – greckim A.C. PAOK Saloniki. Chorwatki wówczas gładko przegrały oba spotkania. Lepiej Bjelovarovi poszło rok wcześniej, kiedy w tych samych rozgrywkach jego przygoda zakończyła się na ćwierćfinale. Za burtę wyrzuciła go wówczas... Lokomotiva, czyli potencjalny rywal w trzeciej rundzie.

Zespół z Zagrzebia to znacznie wyższa półka niż Bjelovar. Ta ekipa w ostatnim sezonie dotarła do finału EHF European Cup, gdzie przegrała z Rincon Fertilidad Malaga. Trzeba jednak pamiętać, że te rozgrywki to swoista europejska trzecia liga. Półkę wyżej rywalizował w poprzednim sezonie MKS Perła, który swoją przygodę z Ligą Europejską zakończył jednak na fazie grupowej. (kk)

II runda kwalifikacyjna: DHK Banik Most (Czechy) – Magura Cisnadie (Rumunia) * ZRK Bjelovar (Czechy) – MKS FunFloor Perła Lublin (Polska) * Yalikavasports Club (Turcja) – MTK Budapeszt (Węgry) * Tertnes Bergen (Norwegia) – ZORK Jagodina (Serbia) * LC Bruhl Handball (Szwajcaria) – MKS Zagłębie Lubin (Polska) * Sola HK (Norwegia) – Kuban (Rosja) * TUSSIES Metzingen (Niemcy) – HSG Blomberg-Lippe (Niemcy) * Thuringer HC (Niemcy) – Molde Elite (Norwegia) * Hypo Niederosterreich (Austria) – Club Balonman Atletico Guardes (Hiszpania) * SPD Radnicki Kragujevac (Serbia) – H 65 Hoors HK (Szwecja) * Super Amara Bera Bera (Hiszpania) – Paris 92 (Francja).

III runda kwalifikacyjna: Vaci NKSE (Węgry) – Metzingen/Blomberg-Lippe * HC Zvezda (Rosja) – Bruhl/Zagłębie * Storhamar Handball Elite (Norwegia) – SCM Gloria Buzau (Rumunia) * ES Besancon Feminin (Francja) – Hypo/Atletico * DVSC Schaeffler (Węgry) – Banik/Magura * Les Neptunes de Nantes (Francja) – Radnicki/Hoors * HC Lokomotiva Zagrzeb (Chorwacja) – Bjelovar/Perła * Sola/Kuban – Astrakhanochka (Rosja) * Chambray Touraine Handball (Francja) – Thuringer/Molde * Yalikavasports/MTK – Herning-Ikast Handbold (Dania) * SG BBM Bietigheim (Niemcy) – Tertnes/Jagodina * SCM Ramnicu Valcea (Rumunia) – Bera Bera/Paris 92.