II Memoriał Edwarda Jankowskiego. MKS Funfloor rozgromił kolejnego rywala

W piątek podopieczne Edyty Majdzińskiej nie miały problemów z pokonaniem MKS URBiS Gniezno (40:29), a w sobotę z równie ambitnym podejściem podeszły do starcia z Sośnicą Gliwice. Lubelskie szczypiornistki bardzo szybko wypracowało sobie cztery gole przewagi, a rywalki pierwszy rzut zakończony golem oddały dopiero w szóstej minucie gry. Po kwadransie MKS Funfloor prowadził już 10:4 i stało się jasne, że w kolejnych minutach będzie coraz pewniejszy zwycięstwa. Kwestią do rozwiązania pozostało tylko to, jak okazałe ono będzie. Na osiem minut przed końcem pierwszej połowy gospodynie prowadziły już 14:4, a pierwszą połowę wygrały 19:8.

Po zmianie stron obraz gry się nie zmienił. Na parkiecie nadal rządził i dzielił zespół z Lublina. W 37 minucie było już 26:11, a na 15 minut przed końcem meczu miejscowe zdobyły 30 bramkę w tym spotkaniu, a po stronie strat miały ich ledwie 13. W końcówce 22-krotne mistrzynie Polski wcale nie spuściły z tonu i ostatecznie wygrały 40:19.

W niedzielę w ostatnim meczu II Memoriały Edwarda Jankowskiego lublinianki zagrają z Iuventą Michalovce

MKS FunFloor Lublin – SPR Sośnica Gliwice 40:19 (19:8)

MKS FunFloor: Mamic 1, Wdowiak – Balsam 8, Posavec 3, Andruszak 3, Fedeńczak 5, Nieuwenweg 4, Planeta 3, Pastuszka 3, D. Więckowska 1, Szynkaruk 7, Rosiak 1, Olek 1, M. Więckowska 1.

Sośnica: Kordowiecka, Musakova 1, Kubisztal – Byzdra 4, Leśniak 4, Dorsz 4, Białas 1, Guziewicz 3, Dmytrenko 1.