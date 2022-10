MKS FunFloor Lublin – KPR Ruch Chorzów 27:22. Wielkie męczarnie [zdjęcia]

Lubelski zespół wyglądał we wtorkowy wieczór jak pacjent czekający na rehabilitację po ciężkim wypadku. Gospodyniom dobrych chęci nie można odmówić, ale siły nie były już na odpowiednim poziomie.

Głowa też nie funkcjonowała tak, jak powinna, bo wypadek zostawił ślad w psychice. W przypadku MKS FunFloor tym wypadkiem był sobotni mecz ze Siofok KC w ramach eliminacji Ligi Europejskiej. Przypomnijmy, że wicemistrzynie Polski przegrały 18:27 i postawiły się w niezwykle trudnej sytuacji przed sobotnim rewanżem.

Można mówić o sporym szczęściu, że we wtorkowy wieczór rywalem był KPR Ruch Chorzów. Beniaminek nie był w stanie odebrać punktów słabo dysponowanym lubliniankom, chociaż sprawił, że serca kibiców w hali Globus kilka razy mocniej zakołatały. Pierwszy raz nastąpiło to w końcówce pierwszej połowy, kiedy chorzowianki niespodziewanie objęły prowadzenie. Na szczęście dwa kolejne trafienia Patrycji Nogi pozwoliły miejscowym schodzić do szatni z jednobramkowym prowadzeniem.

Drugi raz gorąco zrobiło się w 44 min, kiedy na tablicy wyników pojawił się remis 19:19. Końcówka meczu należała już do lublinianek, które przewyższały rywalki w każdym elemencie. Odpowiedzialność za wynik na swoje barki wzięły wówczas Romana Roszak i Katarzyna Portasińska. Pierwsza zdobyła 5 bramek a druga była gorsza o 1 trafienie. Wyróżnić trzeba także Oktawię Płomińską, która zapisała na swoim koncie 4 bramki. MKS FunFloor wygrał 27:22 i umocnił się na pozycji wicelidera. (kk)

MKS FunFloor Lublin – KPR Ruch Chorzów 27:22 (14:13)

MKS: Sarnecka, Wdowiak, Gawlik – Roszak 5, Płomińska 4, Portasińska 4, Tatar 3, M. Więckowska 3, Noga 3, Rebicova 2, Szynkaruk 2, Achruk 1, D. Więckowska, Pastuszka, Pietras. Kary: 4 min. Trener: Monika Marzec

Ruch: Ciesiółka – Doktorczyk 4, Jasinowska 4, Kolonko 3, Stokowiec 3, Gryczewska 2, Grabińska 1, Masiuda 1, Bondarenko 1, Polańska 1, Morozenko, Sytenka. Kary: 8 min.

Sędziowali: Lubecki (Ustrzyki Dolne) i Pieczonka (Krosno). Widzów: 834.