MKS FunFloor Lublin odpada z Pucharu Polski ale wygrywa w lidze

Wynik piątkowego spotkania jest dla wszystkich związanych z lubelską piłka ręczną olbrzymim rozczarowaniem. Eurobud przyjechał bowiem do hali Globus mocno osłabiony. Wyjechał z niej natomiast niesamowicie wzmocniony psychicznie. O przypadku nie może być mowy, bowiem przyjezdne prowadziły prawie przez cały mecz. W pierwszej połowie ich przewaga sięgała już nawet 7 punktów. Ta różnica była zresztą utrzymywana również po przerwie. Dopiero w końcówce gospodyniom udało się zbliżyć do rywalek. Na doprowadzenie do remisu nie miały jednak szans, zwłaszcza, że w ich szeregach swój dzień miała jedynie Magdalena Więckowska, która zdobyła 10 bramek. – Pierwsza połowa meczu na pewno była dla nas ciężka. Nie funkcjonowała nasza obrona. Jarosławianki oddawały rzuty tak, jak chciały. W ataku nam też nie szło. Grałyśmy za szybko. Za szybko chciałyśmy dogonić rywalki. Pojawiły się głupie błędy nieprzygotowane rzuty po jednym, czy dwóch podaniach. Powinnyśmy rozgrywać nieco dłużej, by zmęczyć przeciwniczki. Wiedziałyśmy, że stoją na szóstym metrze. Mają dwie wieże i grają blokiem. Nie zaskoczyły nas, ale wyszło, jak wyszło. Cieszę się, że w drugiej połowie mogłam pomóc swoimi bramkami, ale szkoda, że wynik ostatecznie był dla nas niekorzystny. Na pewno te gole bardziej by cieszyły, gdybyśmy wygrały i awansowały dalej – przyznała klubowym mediom Magdalena Więckowska.

W niedzielnym spotkaniu ligowym MKS FunFloor Lublin udało się zrewanżować za piątkową porażkę. Tym razem podopieczne Piotra Dropka pokonały Eurobud 32:29. Świetny mecz zagrała Oktawia Płomińska, która zdobyła 10 bramek. Dzielnie wspierały ją Magdalena Więckowska oraz Paulina Masna, które zdobyły po 6 bramek.

Puchar Polski

MKS FunFloor Lublin – Eurobud JKS Jarosław 26:27 (10:14)

Lublin: Gawlik, Wdowiak, Sarnecka – M. Więckowska 10, Noga 6, Roszak 2, Płomińska 2, Portasińska 2, Byzdra 1, Pietras 1, Tatar 1, D. Więckowska 1, Masna, Rebicova, Zagrajek. Kary: 6 min.

Eurobud: Kordowiecka – Nestsiaruk 5, Zimny 4, Dorsz 3, Mokrzka 3, Bancilon 3, Kozimur 2, Gadzina 2, Volovnyk 2, Gliwińska 2, Smolinh 1, Strózik. Kary: 4 min.

Sędziowali: Dąbrowski i Staniek (Kielce). Widzów: 843.

Superliga piłkarek ręcznych

MKS FunFloor Lublin – Eurobud JKS Jarosław 32:29 (15:13)

Lublin: Sarnecka, Wdowiak, Gawlik – Płomińska 10, M. Więckowska 6, Masna 6, Rebicova 4, Noga 3, Portasińska 2, Roszak 1. Kary: 18 min.

Eurobud: Kordowiecka, Kukharchyk – Smolinh 7, Mokrzka 5, Zimny 4, Nestsiaruk 2, Volovnyk 2, Gliwińska 2, Dorsz 2, Bancilon 2, Gadzina 2, Kozimur 1. Kary: 12 min.

Sędziowali: Młyński (Zwoleń) i Żak (Radom). Widzów: 1000