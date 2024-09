MKS FunFloor Lublin zaczyna nowy sezon w Kaliszu i mierzy w mistrzowską koronę

Brązowe medalistki przystąpią do rywalizacji z kilkoma nowym zawodniczkami. Do kadry powróciła rozgrywająca Aleksandra Rosiak. Kolejną zawodniczką, która wraca do Lublina po czterech latach, jest obrotowa Sylwia Matuszczyk. Kibice w Lublinie będą mogli obejrzeć w akcji także inne nowe zawodniczki. W barwach MKS FunFlooor grać będą Węgierka Szimonetta Planeta, Holenderka Anouk Nieuwenweg oraz Austriaczka Antonija Mamic.

Lublinianki chcą w nowym sezonie, po raz kolejny, włączyć się do walki o medale. Na horyzoncie jest mistrzostwo Polski, które wiosną wywalczyły zawodniczki Zagłębia Lubin. – Bardzo liczymy, że uda nam się zdetronizować mistrzynie – mówi obrotowa MKS FunFloor Lublin Sylwia Matuszczyk.

Pierwszym przeciwnikiem podopiecznych Edyty Majdzińskiej będzie Energa Szczypiorno Kalisz. Rywalki na inaugurację gościły na Dolnym Śląsku, gdzie mierzyły się z obrończyniami Zagłębiem. Kaliszanki wysoko przegrały 14:35. W sobotę murowanymi faworytkami będą lublinianki. Niektórzy liczą, że brązowe medalistki powinny pokonać barierę zdobytych 50 bramek.

– Nie myślę w takich kategoriach. Nie interesuje mnie liczba rzuconych bramek. Oczywiście, bardzo widowiskowe będzie to, jeżeli w Kaliszu rzucimy ponad 40 goli. Nacisk kładziemy na obronę. Jeśli ten element będzie dobrze wykonany, to i atak będzie funkcjonował na dobrym poziomie – mówi Edyta Majdzińska, szkoleniowiec MKS FunFloor Lublin.

Kluczem do sukcesu będzie podejście do meczu na sto procent. – Musimy być maksymalnie skoncentrowane. Różnie może być pod tym względem. Zdajemy sobie sprawę, że ten mecz po prostu musimy wygrać. Mam nadzieję, że będziemy grały spokojnie, kontrolowały spotkanie, a każda dziewczyna otrzyma szansę swoich minut. Liczę też, że meczu będziemy z siebie zadowolone – zapowiada Matuszczyk.

– Uważam, że jesteśmy naprawdę dobre przygotowane. Nie możemy się doczekać tego pierwszego spotkania. Same jesteśmy ciekawe, jak to wszystko będzie wyglądać na boisku. Chcemy już zagrać, żeby wiedzieć, jak funkcjonuje. Kalisz? To dość nowy zespół, obserwowałyśmy go w meczu z Zagłębiem. Było dziwne rotacje, skrzydłowa grała na środku, kołowa tak samo. Mamy też informacje, że u rywalek jest trochę kontuzji – dodaje Daria Szynkaruk.

Spotkanie 2. kolejki rozegrane awansem: MKS Piotrcovia Piotrków Trybunalski – KGHM MKS Zagłębie Lubin 24:28.

KADRA MKS FUNFLOOR LUBLIN W SEZONIE 2024/2025:

Bramkarki: Weronika Gawlik (urodzona w 1986 roku/wzrost 180 cm), Paulina Wdowiak (2000/174), Antonija Mamic (1995/185). Prawoskrzydłowe: Daria Szynkaruk (1998/173), Magda Balsam (1996/173). Lewoskrzydłowe: Oktawia Fedeńczak (1998/167), Julia Pietras (2000/166). Rozgrywające: Anouk Nieuwenweg (1996/168), Michalina Pastuszka (2003/171), Szimonetta Planeta (1993/196), Stela Posavec (1996/165), Aleksandra Rosiak (1997/182), Aleksandra Tomczyk (1994/172), Dominika Więckowska (1998/178), Magda Więckowska (2000/183). Obrotowe: Joanna Andruszak (1994/185), Sylwia Matuszczyk (1992/173), Aleksandra Olek (2000/179). I trener: Edyta Majdzińska, II trener: Beata Aleksandrowicz, trener bramkarek: Tomasz Błaszkiewicz, trener przygotowania motorycznego: Konrad Szczukocki, kierownik drużyny: Radosław Kozaczuk.