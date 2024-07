MKS FunFloor poznał terminarz sezonu 24/25 w Orlen Superlidze kobiet

W rozgrywkach Orlen Superligi wystąpi 10 drużyn, bowiem ostatecznie AWS Energa Szczypiorno Kalisz, Handball JSK Jarosław i MKS Piotrcovia Piotrków Trybunalski również otrzymały licencje uprawniające je do gry w najwyższej klasie rozgrywkowej.

System zmagań w porównaniu z poprzednim sezonem nie uległ zmianie. W pierwszej fazie odbędzie się 18 kolejek. Po zakończeniu fazy zasadniczej, tabela zostanie podzielona na grupę mistrzowską, w której znajdzie się pierwszych sześć zespołów oraz grupę spadkową, w której zagrają drużyny z miejsc 7-10. Po podziale na grupy zespoły rywalizować będą również w systemie mecz i rewanż. Grupa mistrzowska rozegra 10 serii spotkań, w grupie spadkowej zespoły powalczą w 6. seriach. Łącznie w sezonie 2024/2025 rozegrane zostaną 132 spotkania.

Superliga rozpocznie rozgrywki w ostatni weekend wakacji, kiedy do hali Globus zawita Handball JKS Jarosław. To będzie na pewno wyjątkowy dzień dla Sylwii Matuszczyk. Doświadczona kołowa postanowiła powrócić do MKS FunFloor, w którym występowała już w przeszłości. Ostatnim jej klubem był jednak Handball JKS Jarosław, w którym spisywała się bardzo dobrze.

– Naprawdę miło jest wrócić. Dalej czuję „flow” tej hali i bardzo szybko wróciły wspomnienia. Sentyment został. Naprawdę bardzo dobrze się tu czuję od samego początku. Wydaje mi się, że tutaj już było profesjonalnie. Teraz widzę, że jest to wyciągnięte na jeszcze wyższy poziom. Naprawdę nie możemy na nic narzekać. Wszystko dookoła jest po prostu takie, jakie być powinno. Mamy to, czego potrzebujemy. Wszystko jest tylko na plus – mówi Sylwia Matuszczyk.

– Co do okresu przygotowawczego, to myślę, że nikt go nie lubi, bo wiadomo, to jest głównie siłownia, bieganie, czyli stadion i tej piłki ręcznej może nie jest tak dużo, jak normalnie w sezonie. Doskonale zdajemy sobie jednak sprawę z tego, że jeżeli teraz nie zbudujemy tej bazy, to później może tego zabraknąć. Każda jest już świadoma, więc mimo tego, że temperatury teraz nie pomagają, wiemy, że trzeba to po prostu zrobić. Naprawdę dziewczyny bardzo fajnie wszystkie nas przyjęły. Na pewno skład jest odmłodzony. Teraz to my przychodzimy i stanowimy o tej starszyźnie. Mam nadzieję, że po prostu wprowadzę tutaj to swoje doświadczenie, które już na pewno nabyłam na parkietach ligowych, czy w reprezentacji. Wierzę, że troszeczkę uda się uspokoić to wszystko. Czasami widać było taką nerwowość. Myślę, że jeszcze jest czas żeby się dogadać i popracować nad zgraniem. Na to przyjdzie czas. W sumie miałyśmy dopiero kilka treningów z piłką w ręku. Wracamy, dopiero się poznajemy. Są nowe dziewczyny. Tym, które się znają być może jest trochę łatwiej. Na pewno każda z nas musi się w to wszystko wprowadzić. To nie jest kwestia jednego, czy dwóch treningów, a całego okresu przygotowawczego. Naprawdę myślę, że dopiero wtedy będziemy mogli mówić o zgraniu – dodaje Matuszczyk.

Które daty kibice MKS FunFloor powinni zaznaczyć sobie na czerwono? Taką jest na pewno 5-6 października, kiedy lubelskie szczypiornistki wybiorą się do Kobierzyc na mecz z miejscowym KPR. Dwa tygodnie czeka je kolejna wizyta w województwie dolnośląskim, tym razem przy okazji „świętej wojny” z KGHM Zagłębie Lubin. Pierwszą rundę zakończą w ostatni weekend 2024 r., kiedy zagrają na wyjeździe MKS URBiS Gniezno.

Druga runda rozpocznie się w pierwszy weekend nowego roku, a zakończy w pierwszy weekend marca. Dwa tygodnie później rozpocznie zmagania grupa mistrzowska. Sezon zakończy się 24-25 maja.

Terminarz I rundy Orlen Superligi

31 sierpnia – 1 września: KPR Gminy Kobierzyce – Młyny Stoisław Koszalin * KPR Ruch Chorzów – Piotrcovia Piotrków Trybunalski * KGHM Zagłębie Lubin – AWS Energa Szczypiorno Kalisz * MKS FunFloor Lublin – Handball JKS Jarosław * Start Elbląg – MKS URBiS Gniezno. 14-15września: Energa – FunFloor. 21-22 września: FunFloor – Piotrcovia. 5-6 października: Kobierzyce – FunFloor. 12-13 października: FunFloor – Ruch. 19-20 października: Zagłębie – FunFloor. 2-3 listopada: FunFloor – Młyny. 9-10 listopada: FunFloor – Start. 28-29 grudnia: Gniezno – FunFloor.