Piotrcovia Piotrków Trybunalski – MKS FunFloor Lublin 28:31. Wracają do swojej gry

I chociaż końcowy wynik na to nie wskazuje, było to bardzo przekonujące zwycięstwo. Lublinianki prowadziły praktycznie przez cały mecz. W drugiej połowie różnica między obiema ekipami potrafiła wynosić już nawet 7 trafień. Gospodynie zmniejszenie rozmiarów porażki zawdzięczają jedynie dobremu finiszowi, który jednak nie miał szans odmiany losów rywalizacji. – Wracamy powoli do swojej gry po wpadce w Gnieźnie. Wiedzieliśmy, że czeka nas w Piotrkowie trudny mecz. Tutaj zawsze grało się ciężko i ten dzisiejszy mecz to potwierdził. Piotrcovia zawiesiła poprzeczkę bardzo wysoko, dlatego tym bardziej jestem dumny ze swojej drużyny, której dziękuję za skuteczną grę i za wygraną – powiedział po spotkaniu trener przyjezdnych Piotr Dropek. (kk)

Piotrcovia Piotrków Trybunalski – MKS FunFloor Lublin 28:31 (12:16)

Piotrcovia: Opelt, Suliga – Drażyk 7, Świerczek 4, Jureńczyk 4, Sobecka 4, Szczepanek 2, Trbović 2, Polaskova 2, Radushko 1, Oreszczuk 1, Grobelna 1, Senderkiewicz, Schneider. Kary: 12 min

Lublin: Gawlik, Sarnecka, Wdowiak – Płomińska 7, Masna 7, Portasińska 5, Achruk 3, Więckowska 3, Szynkaruk 3, Tatar 3, Andruszak, Rebicova, Pastuszka, Noga, Kary: 10 min.

Sędziowali: Bloch (Nakło Śląskie) i Solecki (Tarnowskie Góry). Widzów: 200.

Zagłebie bez awansu

Nie udało się MKS Zagłębie Lubin awansować do fazy grupowej Ligi Europejskiej. W ostatniej rundzie kwalifikacyjnej podopieczne Bożeny Karkut okazały się gorsze od chorwackiego HC Podravka Vegeta Koprivnica. Mistrzynie Polski pierwszy mecz zremisowały 24:24, ale w rewanżu rozegranym na Bałkanach przegrały 24:26. Przypomnijmy, że w tych rozgrywkach startował też MKS FunFloor Lublin, ale on swoją przygodę z Ligą Europejską zakończył rundę wcześniej. Wyeliminował go węgierski Siofok, który przebrnął z sukcesem również przez trzecią rundę kwalifikacyjną pokonując rumuński CS Magura Cisnaide.

W świetnych humorach są za to kibice KPR Gminy Kobierzyce. Popularne KObierki drugi raz pokonały grecki PAOK Saloniki i awansowały do kolejnej rundy Pucharu Europejskiego. W tym etapie tydzień temu zameldował się również Eurobud JKS Jarosław, który był lepszy od portugalskiego Alvarium Love Tiles.