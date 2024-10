Azoty Puławy wracają z meczu z Wybrzeżem Gdańsk bogatsi o punkt

Puławianie nie mieli dobrych humorów po pierwszej części meczu w Gdańsku, przegrywali bowiem 16:20. Jeszcze gorzej było na początku drugiej odsłony. W ciągu ośmiu minut goście zdobyli tylko jedną bramkę, gdańszczanie - dwie (22:17 dla Wybrzeża). Od 40 minuty obie drużyny zaczęły w końcu trafiać do bramki przeciwnika.

Azoty przegrywały różnicą sześciu trafień (19:25). Niekorzystny wynik utrzymywał się jeszcze przez pewien czas. W 48 minucie puławianie nadal przegrywali, tym razem 24:29. Od tego momentu gospodarze stanęli prezentując bardzo słabą skuteczność. Wykorzystali to przyjezdni zdobywając siedem bramek z rzędu, obejmując prowadzenie 31:29. W tym okresie do gdańskiej bramki trafiali kolejno: Łukasz Gogola, Kacper Adamski, Piotr Jarosiewicz, Dean Sesić, ponownie Jarosiewicz, Gorgi Dikhaminjia i znowu Sesić. Gdańszczanie po bramkach Michała Pereta i Mikołaja Czaplińskiego doprowadzili do remisu 31:31. Podopieczni Patryka Kuchczyńskiego nie zamierzali się poddać i zadali dwa kolejne ciosy: gol Jarosiewicza z karnego oraz Sesicia (33:31 dla Azotów). Niestety, przewagi dwóch bramek nie udało się utrzymać i mecz zakończył się remisem 33:33. Do wyłonienia zwycięzcy potrzebny był konkurs rzutów karnych.

W nich po stronie Azotów pomylili się doświadczeni Łukasz Gogola i Piotr Jarosiewicz, w drużynie Wybrzeża - Marcin Pepliński. Tym samym mecz zakończył się wygraną gospodarzy 4:2. Warto przypomnieć, że w spotkaniu z Azotami była to już piąta seria rzutów karnych PGE Wybrzeża i zawodnicy byłego selekcjonera reprezentacji Polski Patryka Rombla po raz piąty wyszli z niej zwycięsko.

PGE Wybrzeże Gdańsk - Azoty Puławy 33:33 (20:16), rzuty karne 4:2

PGE Wybrzeże: Zembrzycki, Późniak - Będzikowski 7, Czapliński 7, Peret 5, Góralski 4, Domagała 3, Stanescu 3, Pepliński 2, Niedzielenko 1, Papaj 1, Zmavc, Zhang, Papina, Siekierka. Kary: 6 minut.

Azoty: Borucki, Tsintsadze 1 - Dikhaminjia 8, Gogola 8, Sesic 6, Jarosiewicz 4, Górski 2, Adamski 2, Antolak 1, Marciniak 1, Jaworski, Zarzycki. Kary: 6 minut.