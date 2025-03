Pod koszami Dziennika Wschodniego: Adley Hydroizolacje lepsze od Piątego Faulu

Takie miały miejsce chociażby w starciu Adley Hydroizolacje z Piątym Faulem. Końcowy wynik nie był znany praktycznie do samego końca. Ostatecznie niespodziewanie wygrał 51:50 zespół Adley. Blisko niespodzianki był Symbit Brothers. Jedna z najsłabszych ekip w lidze długo walczyła z faworyzowanym Back to the Roots, ale ostatecznie przegrała 57:65.

Wyniki: Bru – Dom Plus Kwadrat 61:82 * Flying Foxes – The Reds 66:80 * Lancet – Quattro Tech. 71:58 * Symbit Brothers – Back to the Roots 57:65 * Team Erkado – 4te Piętro 52:67 * Prospectiv – TKKF Cuukropol Pszczółka 38:66 * WinPlay – Symbit 65:79 * Lipa Team – RSO 47:108 * Adley Hydroizolacje – Piąty Faul 51:50.