Pod Koszami Dziennika Wschodniego: Trzy drużyny nadal niepokonane

Dwie pozostałe ekipy, które nie doznały jeszcze porażki też raczej pewnie wygrywały swoje spotkania. The Reds IGLO-KLIMA wygrała z Symbit Brothers 78:62, a Back to the Roots ograli ostatni w tabeli TKKF Cukropol Pszczółka prawie 20 punktami.

WYNIKI I TABELA PO 6. KOLEJKACH

Dom Plus Kwadrat – Flying Foxes 59:41 * TKKF Cukropol Pszczółka – Back to the Roots 57:76 * 4te Piętro – WinPlay 53:43 * The Reds IGLO-KLIMA – Symbit Brothers 78:62* Lipa Team – Lancet 67:59 * Team Erkado – BRU 35:59 * Symbit – Adley Hydroizolacje 76:48 * Quattro Tech. – Prospectiv 105:12 * RSO – Piąty Faul 55:45.

Symbit 6 12 +254 The Reds 6 12 +123 Roots 6 12 +116 4te Piętro 6 11 +64 WinPlay 6 10 +62 Dom 6 10 +47 Lipa Team 6 10 +26 Lancet 6 9 +11 Piąty Faul 6 9 -23 Adley 6 9 -49 Quattro Tech. 6 8 +76 BRU 6 8 -50 Flying Foxes 6 8 -58 Symbit Brothers 6 7 -21 RSO 6 7 -62 Team Erkado 6 7 -85 Prospectiv 6 7 -222 TKKF 6 6 -209

Sobota: o godz. 12.30 Lancet – Team Erkado * 13.30 Back to the Roots – The Reds IGLO-KLIMA * 14.30 Flying Foxes – 4te Piętro * 15.30 Prospectiv – Dom Plus Kwadrat * 16.30 WinPlay – Lipa Team. Niedziela: 12.30 BRU – RSO * 13.30 Piąty Faul – TKKF Cukropol Pszczółka * 14.30 Symbit Brothers – Symbit * 15.30 Adley Hydroizolacje – Quattro Tech. Wszystkie mecze zostaną rozegrane w hali Startu.