Polski Cukier Start Lublin przegrał trzy mecze podczas turnieju Lotto 3x3 Ligi w Sosnowcu

Czerwono-czarni wysłali na turniej koszykówki 3x3 bardzo młody skład. Start reprezentowali: Wiktor Kępka, Marcel Skiba, Kacper Świtacz, Maciej Szalak i Michał Turewicz. Drużyna z Lublina rywalizowała w grupie C, gdzie spotkała się z: Anwilem 3x3 Włocławek, GTK Usługi Transportowe Walicki Gliwice oraz Krajową Grupą Spożywczą Arką Gdynia.

Niestety, to nie był udany turniej w wykonaniu Startu. W piątek podopieczni Wojciecha Kamińskiego przegrali z Anwilem 71:100, a w sobotę, w starcie obu ekip w koszykówce 3x3 skończyło się kolejnym laniem.

Tym razem „Rottweilery” rozbiły drużynę z Lublina... 21:4. W kolejnych spotkaniach było niewiele lepiej, ale lepiej. W drugim sobotnim występie czerwono-czarni ulegli rywalom z Gliwic 11:21. Na niedzielę Polski Cukier Start miał jeszcze zaplanowany mecz z Arką. I tym razem rywale okazali się zbyt mocni, bo łatwo ograli przeciwnika 21:8.

Ekipa z Gdyni w cuglach przeszła też przez fazę pucharową. W ćwierćfinale ograła Spójnię, w półfinale Legię, a w decydującym spotkaniu KK Włocławek 17:13.

– Spodziewaliśmy się tego, że cała drabinka może ułożyć się tak, że ponownie zmierzymy się z drużyną z Włocławka. W meczu w fazie grupowej rywale mieli niesamowitą skuteczność rzutów z dystansu. Szymon Rduch przecież rozpoczął tamto spotkanie od czterech dwójek z rzędu! Łącznie w 10 minut trafili osiem razy, w takim przypadku bardzo ciężko nawiązać rywalizację. W finale było odwrotnie, to my mieliśmy lepszą skuteczność, a oni nie mogli znaleźć drogi do kosza z dystansu. To był mecz do ostatniej sekundy, bardzo wyrównany. Znamy się jak łyse konie, mam ogromny szacunek do tych zawodników. Cieszymy się, że mogliśmy z nimi zagrać w finale – mówi Przemysław Zamojski.

WYNIKI TURNIEJU KWALIFIKACYJNEGO LOTTO 3x3 LIGI W SOSNOWCU

KK Włocławek 3x3 – Polski Cukier Start Lublin 21:4 * Polski Cukier Start Lublin – GTK Usługi Transportowe Walicki Gliwice 11:21 * Krajowa Grupa Spożywcza Arka Gdynia – Polski Cukier Start Lublin 21:8. Ćwierćfinały (o awans do turnieju finałowego): PGE Spójnia Stargard – Krajowa Grupa Spożywcza Arka Gdynia 11:22 * Stal Ostrów Wielkopolski – Legia LOTTO 3x3 Warszawa 16:21 * Arriva Polski Cukier Toruń – MKS LOTTO 3x3 Dąbrowa Górnicza 16:20 * KK Włocławek 3x3 – Górnik Zamek Książ Wałbrzych 19:18. Półfinały: Krajowa Grupa Spożywcza Arka Gdynia – Legia LOTTO 3x3 Warszawa 19:13 * MKS LOTTO 3x3 Dąbrowa Górnicza – KK Włocławek 3x3 13:21. Finał: Krajowa Grupa Spożywcza Arka Gdynia – KK Włocławek 3x3 17:13