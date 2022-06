Regions Cup: Reprezentacja Lubelskiego Związku Piłki Nożnej lepsza od Podkarpacia

Nasza drużyna objęła prowadzenie w 29 minucie. Dobrze akcję rozpoczął bramkarz, który daleko i celnie wykopał piłkę. Dawid Skoczylas wymienił podania z Jakubem Prylińskim, a na koniec „Skoczi” dobrze zagrał w pole karne, gdzie napastnik Powiślaka Końskowola dopełnił jedynie formalności. Do przerwy wynik nie uległ zmianie. W drugiej połowie piłkarze trenera Luterka też długo utrzymywali korzystny rezultat.

W 78 minucie rywale z Podkarpacia mieli wymarzoną szansę na wyrównanie, bo sędzia przyznał im rzut karny. Karol Krawczyk wyczuł jednak intencje przeciwnika i odbił strzał. Trzeba dodać, że po czerwonej kartce dla Skoczylasa i kontuzji jednego z graczy kadra LZPN kończyła zawody w… dziewiątkę.

Mimo to potrafiła dobić przeciwnika. Przy okazji spotkania nie brakowało przerw w grze, dlatego arbiter do podstawowego czasu gry dorzucił aż 10 minut. I w samej końcówce wynik na 0:2 ustalił Łukasz Najda. Podkarpacie wywalczyło rzut rożny, a skoro to były ostatnie sekundy zawodów, to w pole karne powędrował nawet bramkarz. Wykorzystali to nasi piłkarze, bo przejęli piłkę i Łukasz Najda biegł sam od swojej szesnastki, a na koniec kopnął do „pustaka”.

– Chłopaki naprawdę pokazali charakter. Graliśmy w końcu mecz otwarcia turnieju i to z gospodarzami, ale drużyna to udźwignęła. Nawet mimo gry w dziewiątkę w końcówce spotkania potrafiliśmy zakończyć mecz zwycięstwem – mówi Sebastian Luterek, trener reprezentacji Lubelskiego Związku Piłki Nożnej.

Trzeba dodać, że w kadrze naszego zespołu w ostatniej chwili nastąpiło kilka zmian. – Niestety, okazało się w czwartek wieczorem, że nie wszyscy będą w stanie pojechać z nami na turniej. Dlatego w ostatniej chwili musieliśmy trochę przemeblować kadrę. Ciężko było znaleźć chłopaków, którzy szybko mogli przyjechać i pomóc nam w Stalowej Woli – dodaje szkoleniowiec, który ostatecznie zabrał na zawody czterech zawodników ze swojego klubu – Gryfa Gmina Zamość. Na turniej Regions Cup miał jechać jedynie Hubert Sałamacha jednak w gronie powołanych znaleźli się także: Bartłomiej Panas, Rafał Tomasiak i Krystian Wołoch.

W drugim piątkowym spotkaniu Małopolski ZPN pokonał rywali ze Świętokrzyskiego ZPN 1:0. W sobotę o godz. 16 zagramy z kadrą z województwa świętokrzyskiego.

Podkarpacki ZPN – Lubelski ZPN 0:2 (0:1)

Bramki: Pryliński (29), Najda (90+11).

LZPN: Krawczyk – Michałów, Duda, Grzęda (54 Pęcak), Sypeń, Bednara, Pupeć, Fularski (70 Najda), Kosior (62 Misztal), Skoczylas, Pryliński (68 Panas).