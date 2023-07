AKS Arka Chełm ma nowego rozgrywającego

26-latek na razie nie weźmie udziału w przygotowaniach do debiutanckiego sezonu beniaminka na zapleczu PlusLigi. Powód? Razem z akademicką reprezentacją Polski weźmie udział w Uniwersjadzie, która od 28 lipca będzie rozgrywana w Chinach. Magnuszewski to rozgrywający, który ostatni sezon spędził w Ślepsku Malow Suwałki, w PlusLidze. Na tym poziomie rozgrywkowym występował także w Cuprum Lubin (sezon 2020/2021). W najwyższej lidze rozegrał w sumie 53 mecze, w których zdobył 15 punktów, zagrał sześć asów. Siatkarską przygodę rozpoczynał w BAS Białystok (grał w sezonie 2007/2008 do 2012/2013), występował też w Jastrzębskim Węglu U 19 (2013/2014 do 2015/2016), TS Victorii PWSZ Wałbrzych (2016/2017), AZS Częstochowa (2017/2018), MCKiS Jaworzno (2018/2019 do 2019/2020) oraz PSG KPS Siedlce (2021/2022). Nowy nabytek chełmskiego beniaminka jest siatkarzem leworęcznym. Ma 194 cm wzrostu. W ataku ma zasięg 342 cm, w bloku 320 cm.

Magnuszewski to ostatni zawodnik, który zamyka kadrę AKS Arki Chełm na występ w historycznym sezonie w Tauron 1. Lidze. W składzie beniaminka jest aż dziewięciu nowych siatkarzy. Chełmianie wymienili całość rozegrania. Oprócz Magnuszewskiego na tej pozycji występować będzie Kacper Gonciarz. 30-latek znany jest w regionie z gry w Avii Świdnik, ostatnio rozgrywał w MKS Będzin. Na ataku chełmscy kibicie będą mogli oglądać Kajetana Kulika z Lechii Tomaszów Mazowiecki. Trzech nowych graczy występować będzie na przyjęciu. To Damian Dobosz, Mikołaj Miszczuk i Paweł Rusin. Pierwszy, rocznik 1992, zasilił Arkę z I-ligowego PSG KPS Siedlce. Miszczuk to 23-latek, rodowity chełmianin, który przygodę z siatkówką rozpoczynał w miejscowym klubie Tempo. Jest drugim, poza Mariuszem Marcyniakiem siatkarzem z chełmskim rodowodem. Znany jest z siatkówki plażowej. Najbardziej rozpoznawalnym jest jednak Paweł Rusin. Doświadczony (rocznik 1992) siatkarz znany jest w regionie z występów w ówczesnej drużynie LUK Politechnika Lublin. Ostatnie dwa lata grał w PlusLidze, w zespole Cerrad Enea Czarni Radom. Na środku bloku będą Damian Baran i Jakub Nowak. Obaj przybyli z Lechii Tomaszów Mazowiecki. Ostatnim nowym zawodnikiem jest libero Maciej Sas z Cuprum Lubin.

Z poprzedniego sezonu w kadrze ChKS Arka Chem zostali: libero Rafał Cabaj, atakujący Patryk Szwaradzki, przyjmujący Łukasz Łapszyński oraz dotychczasowy kapitan środkowy Mariusz Marcyniak i kolejny zawodnik na tej pozycji Jakub Sadkowski. W poniedziałek beniaminek rozpoczął przygotowania do nowego sezonu. Na pierwszych zajęciach gościnni uczestniczył rozgrywający Mikołaj Kobyliński. Z kolei Jakub Nowak i Mariusz Magnuszewski przebywają na zgrupowaniach młodzieżowej oraz akademickiej reprezentacji Polski.

Kadra ChKS Arka Chełm na sezon 2023/2024

Rozgrywający: Kacper Gonciarz, Mariusz Magnuszewski.

Atakujący: Patryk Szwaradzki, Kajetan Kulik.

Przyjmujący: Łukasz Łapszyński, Damian Dobosz, Mikołaj Miszczuk, Paweł Rusin.

Środkowi: Mariusz Marcyniak, Jakub Sadkowski, Damian Baran, Jakub Nowak.

Libero: Rafał Cabaj, Maciej Sas.