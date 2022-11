AZS AGH Kraków – MKS Avia Świdnik 3:1. Przykra niespodzianka

Świdniczanie jechali do Krakowa po piąte zwycięstwo z rzędu. Początek meczu nie wskazywał, że seria ta zostanie przerwana. Avia wyszła na kilkupunktowe prowadzenie i nie oddała go już do samego końca wygrywając 25:22. Wydawało się, że zespół trenera Witolda Chwastyniaka pójdzie za ciosem. Tymczasem to zespół z Krakowa grał zdecydowanie lepiej i wygrał wysoko bo aż 25:15. Trzeci set był bardzo zacięty. Obie drużyny od samego początku grały punkt za punkt i dopiero w samej końcówce szalę na swoją korzyść przechylili miejscowi. Natomiast w ostatniej partii gospodarze prowadzili w pewnym momencie 19:12, a następnie 24:20, by ostatecznie zwyciężyć 25:21, a w całym spotkaniu 3:1.

AZS AGH Kraków – MKS Avia Świdnik 3:1 (22:25, 25:15, 25:23, 25:21)

AZS AGH: Krawiecki, Gomułka, Borkowski, Miniak, Tokajuk, Janusz, Czyrek (libero), Dereń (libero) oraz Zawadzki, Komar, Kraut, Rymarski.

MKS Avia: Matula, Kosiba, Toma, Siwicki, Łysikowski, Rećko, Guz (libero), Kuś (libero) oraz Machowicz, Walawender, Obermeler, Walczak, Błądziński.

MVP: Marcin Krawiecki (rozgrywający AZS AGH).