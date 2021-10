BBTS Bielsko-Biała – Polski Cukier Avia Świdnik 3:0. Już nie są liderem

Kibice świdnickiego zespołu mają nad czym myśleć. W poprzedniej kolejce ich ulubiona drużyna pokonała we własnej hali lidera i zarazem spadkowicza z PlusLigi MKS Będzin 3:1. Po tamtej wygranej drużyna trenera Witolda Chwastyniaka zajęła miejsce ekipy z Będzina. W tej serii sama musiała podzielić los poprzedniego lidera. Porażka w Bielsku-Białej przesądziła o opuszczeniu pierwszego miejsca. Wolną lokatę zajął MKS Będzin.

Najbardziej wyrównana była pierwsza partia. Na tablicy wyników bardzo często widniał remis: 4:4, 8:8, 13:13, 17:17, 18:18, 20:20, 21:21, 23:23. Dwie ostatnie piłki w secie otwarcia należały już do gospodarzy. Najpierw atak Adrian Hunka, a następnie obity blok Avii przez Tomasza Piotrowskiego przesądziły o porażce Avii 23:25. Dwie kolejne odsłony już zdecydowanie należały do miejscowych. BBTS zwyciężył do 18 i do 17.

W sobotę do Świdnika zawita beniaminek Tauron 1. Ligi SMS PZPS Spała. Ten mecz zostanie rozegrany w hali Szkoły Podstawowej nr 7, o godzinie 17.

BBTS Bielsko-Biała – Polski Cukier Avia Świdnik 3:0 (25:23, 25:18, 25:17)

Avia: Durski, Rećko, Obermeler, Toma, Urbanowicz, Kalinowski, Kuś (libero), Kosiba, Machowicz, Żywno, Walawender.

MVP: Bartosz Pietruczuk (BBTS Bielsko-Biała).

Pozostałe wyniki: Mickiewicz Kluczbork – ZAKSA Strzelce Opolskie 3:0 (25:15, 25:20, 25: