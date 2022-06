Polski Cukier Avia Świdnik nie zmieni trenera

Dla trenera Chwastyniaka będzie to już czwarty sezon z żółto-niebieskimi. Rozpoczął przed sezonem 2019/2020. Ówczesny cel – awans do pierwszej ligi – został zrealizowany w ciągu ośmiu miesięcy. W kolejnym, debiutanckim na zapleczu PlusLigi, dotarł z zespołem do fazy play-off kończąc rywalizację na wysokim szóstym miejscu.

W minionych rozgrywkach świdniczanie pod okiem Chwastyniaka po raz drugi awansowali do czołowej ósemki. W pierwszej fazie play-off sprawili niespodziankę wyrzucając z czwórki jednego z faworytów Chemeko-System Gwardię Wrocław. Taki wyczyn już odczytany został jako sukces. W półfinale Polski Cukier Avia musiała uznać wyższość MKS Będzin, zaś w starciu o brąz BKS Visły Proline Bydgoszcz. Na konto Witolda Chwastyniaka zapisać też trzeba niespodziankę w Pucharze Polski. Avia pokonała przed własną publicznością Ślepsk Malow Suwałki.

– Przedłużyłem współpracę z Avią Świdnik, bo to świetny klub, który daje duże możliwości rozwoju. Praca trenera Avii daje mi dużo satysfakcji. Warto też wspomnieć, że nie od wczoraj wiadomo, że Świdnik słynie z najlepszych kibiców, a atmosfera jaka panuje na meczach jest niepowtarzalna, co daje dodatkowo dużą dawkę motywacji. Cieszę się że po raz kolejny mogę być częścią tego klubu i świdnickiej społeczności – powiedział trener Witold Chwastyniak.

– W każdym profesjonalnie zarządzanym klubie, a takim jest bez wątpienia Avia Świdnik, bardzo istotnym elementem jest szeroko pojęta współpraca na wielu płaszczyznach oraz wzajemne zaufanie pomiędzy zarządem a sztabem szkoleniowym. Trener Witold Chwastyniak od początku współpracy z naszym klubem realizuje cele sportowe jakie zostały przed nim i drużyną postawione. W pierwszym roku pracy trener awansował z drużyną do I ligi, w debiutanckim sezonie na parkietach pierwszoligowych zajęliśmy wysokie szóste miejsce, a w zakończonym niedawno sezonie drużyna Polskiego Cukru Avii Świdnik znalazła się w czwórce najlepszych zespołów ligi – mówi wiceprezes Avii, Radosław Szczerba

– Wspomniane wyniki sportowe, to również efekt przyjętej przez trenera w porozumieniu z zarządem pewnej koncepcji budowania drużyny, w której z sezonu na sezon zauważalny jest zdecydowany postęp. Duży wpływ na dalszą kontynuację współpracy z trenerem Witoldem Chwastyniakiem miał również profesjonalizm trenera w wykonywaniu swoich obowiązków, budowanie relacji interpersonalnych w drużynie, umiejętność wykorzystania potencjału posiadanej kadry, a także konsekwencja w działaniu i ambicja w dążeniu do celu. Cieszymy się, że trener Chwastyniak podjął to wyzwanie i poprowadzi nasz zespół w rywalizacji na pierwszoligowych parkietach w przyszłym sezonie – dodał Szczerba.