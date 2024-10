PZL Leonardo Avia Świdnik i ChKS Chełm grają u siebie i liczą na powiększenie dorobku

Wcześniej, o godzinie 17, do rywalizacji przystąpią świdniczanie. Do lotniczego miasta przyjedzie BKS Visła Proline Bydgoszcz. To obecnie siódma ekipa PLS 1. Ligi.

Podopieczni Michała Masnego rozegrali sześć spotkań, z których trzy wygrali. Bydgoszczanie okazali się dwukrotnie lepsi od SMS PZPS Spała oraz Astry Nowa Sól. Z tymi zespołami wygrali w trzech setach. Visła Proline musiała uznać wyższość Czarnych Radom, BBTS Bielsko-Biała i ChKS Chełm.

Z pierwszym przegrali 2:3, z dwoma pozostałymi po 1:3. W ostatnim spotkaniu przeciwnikiem bydgoszczan była ekipa z Chełma. Najlepiej punktującym w zespole Visły był Juan Gabriel Barrera. Atakujący zdobył dla swojego zespołu 15 punktów. Drugi pod względem zdobytych punktów był Maciej Krysiak. Przyjmujący dopisał do dorobku zespołu 14 „oczek”. Punkt mniej wywalczył Tomasz Polczyk.

Bydgoszczanie mają za sobą roszady w kadrze. Potrzebują czasu na zgranie. Bez wątpienia to solidna drużyna w lidze. Świdniczanie w meczach z Visłą zawsze mieli pod górkę. Spotkania, czy w Świdniku, czy w Bydgoszczy były zacięte i emocjonujące. Jak będzie w sobotę? PZL Leonardo Avia przed tygodniem pauzowała w związku z nieparzystą ilością drużyn w PLS 1 Lidze.

Żółto-niebiescy” podejdą do meczu bardzo skoncentrowani. Do tej pory rozegrali pięć spotkań, wszystkie wygrali. Podopieczni Jakuba Guza liczą na podtrzymanie zwycięskiej serii. Warto odwiedzić w sobotnie popołudnie halę Szkoły Podstawowej nr 7 w Świdniku aby przekonać się na co będzie stać gospodarzy.

Godzinę później do rywalizacji przystąpią siatkarze ChKS Chełm. Drużyna Krzysztofa Andrzejewskiego zmierzy się z Astrą Nowa Sól. Gospodarze, po przywiezieniu z Bydgoszczy kompletu punktów, powrócili na fotel lidera.

Stawką sobotniego starcia będzie utrzymanie pierwszego miejsca w tabeli. Astra, która zajmuje 11. pozycję, rozegrała cztery spotkania. Wygrała tylko jedno, z niżej sklasyfikowaną Olimpią Sulęcin 3:1. Siatkarze z Nowej Soli musieli uznać wyższość BBTS Bielsko-Biała, KPS Siedlce, po 1:3 i BKS Visły Proline Bydgoszcz (0:3). Faworytem są chełmianie. Pierwszy gwizdek o godzinie 18.