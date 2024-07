Za nami pierwsza runda eliminacyjna Bogdanka Beach Volley Cup im. Tomasza Wójtowicza

Na ternie kompleksu Międzyrzeckie Jeziorka triumfowała para Paulina Kwapisiewicz i Maciej Kuliński, a awans do zawodów finałowych wywalczyli także: Martyna Bielak i Oskar Chodorowski, Gabriela Gryta i Bartosz Mazur oraz Kinga Romanowicz i Konrad Rechnio.

Organizatorem rozgrywek jest Fundacja Rozwoju Lubelskiej Siatkówki im. Tomasza Wójtowicza. Do zawodów zgłosiło się dwanaście duetów - mikstów. Z powodu niepewnej aury organizatorzy podjęli decyzję, by o losach każdego z meczów decydował tylko jeden set rozgrywany do 21.

Od początku to para Kwapisiewicz/Kuliński sygnalizowała wysoką dyspozycję. W drodze do finału wygrała cztery spotkania tracąc odpowiednio 9, 10, 11 i ponownie 11 punktów. Finał stał już na bardzo wysokim poziomie, rozpoczął się od pięciopunktowego prowadzenia pary Bielak/Chodorowski. Ostatecznie jednak 22:20 wygrali Kwapisiewicz i Kuliński. - Biorąc pod uwagę fakt, że wcześniej wspólnie nie trenowaliśmy udało nam się zagrać całkiem dobry mecz - powiedziała Paulina Kwapisiewicz. - Rzeczywiście ostatnie spotkanie rozpoczęliśmy bardzo słabo. Może trochę byliśmy rozkojarzeni, może zmęczeni. Nie ma też co ukrywać, że ten turniej był naszą pierwszą wspólną imprezą w życiu. Dogadaliśmy się przez znajomych, a mimo wszystko osiągnęliśmy bardzo dobry wynik - podsumował Maciej Kuliński.

Z pierwszych zawodów w Międzyrzecu Podlaskim bardzo zadowolony jest wiceprezes Fundacji Rozwoju Lubelskiej Siatkówki im. Tomasza Wójtowicza Jakub Czaban. - To trzecia edycja turnieju Bogdanka Beach Volley Cup. Trzeci raz gościliśmy w Międzyrzecu Podlaskim. Było trochę obaw dotyczących pogody, ale przetrwaliśmy deszczowy początek zmagań, a przy ich zakończeniu mieliśmy już pełne słońce. Wszyscy są zadowoleni, obdarzeni nagrodami. Były to fantastyczne, stojące na wysokim poziomie zawody - podsumował wiceprezes.

Zwycięzcy zawodów w Międzyrzecu już zapowiadają walkę o jak najwyższą lokatę w turnieju finałowym, który odbędzie się 24 sierpnia na terenie kampusu sportowego Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II na Poczekajce.

Kolejne rundy eliminacyjne turnieju Bogdanka Beach Volley Cup zaplanowano na 20 lipca w Zamościu, 27 lipca w Świdniku i 3 sierpnia w Tomaszowie Lubelskim.