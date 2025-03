Mecz w Lublinie zakończy sezon zasadniczy w PlusLidze. Trzy pary ćwierćfinałowe play-off są już znane. Zagrają nich: JSW Jastrzębski Węgiel z Steam Hemarpol Norwidem Częstochowa, PGE Projekt Warszawa z PGE GiEK Skrą Bełchatów, Aluron CMC Warta Zawiercie z Asseco Resovią Rzeszów oraz Bogdanka LUK Lublin z ZAKSĄ Kędzierzyn-Koźle.

Zespoły wymienione na pierwszym miejscu w poszczególnych parach będą gospodarzem pierwszego meczu. Niejasna jest nadal sytuacja w lubelskiej parze. Po wyjazdowej wygranej w Katowicach z GKS 3:0 (25:19, 25:8, 25:16) na czwarte miejsce awansowała ekipa Kędzierzyna-Koźla, która wyprzedziła Bogdankę LUK.

Obie drużyny dzielą zaledwie dwa punkty, które są do odrobienia. Warto zakończyć sezon zasadniczy na czwartym miejscu, gdyż wiąże się to z rozgrywaniem meczu decydującego o wejściu do strefy medalowej, we własnej hali. Na etapie ćwierćfinału rywalizacja toczy się do dwóch wygranych spotkań.

Poniedziałkowe spotkanie będzie doskonałą okazją do powrotu na czwartą pozycję. Aby tak się stało Wilfredo Leon z kolegami muszą zdobyć trzy punkty czyli wygrać 3:0 lub 3:1. Także zwycięstwo 3:2 da awans na czwarte miejsce. Warto tutaj podkreślić, że w ostatnim przypadku liczyć się będzie lepszy (wyższy) stosunek setów zdobytych do straconych. Jakakolwiek porażka zamknie gospodarzom drogę awansu na czwarte miejsce.

Lublinianie przystąpią do meczu z zespołem z Gorzowa jako zdobywcy Pucharu Challenge. Wywalczone w środę historyczne trofeum ma być zaprezentowane kibicom podczas poniedziałkowego meczu.