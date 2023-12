Bogdanka LUK Lublin z kolejnym zwycięstwem w PlusLidze

Dla obu drużyn bezpośrednie starcie było meczem o podwójną. Stal i Bogdanka LUK sąsiadowały w tabeli. Na ósmym miejscu plasowali się gospodarze, lokatę niżej byli goście. Partia otwarcia była zacięta i wyrównana. Często na tablicy wyników pojawiał się remis: 3:3, 4:4, 6:6, 8:8, 11:11, 13:13, 15:15, 20:20, 21:21, 22:22, 23:23. W końcówce lepiej zaprezentowali się goście z Nysy. Tymofiej Zhukouski zdobył punkt z zagrywki. Błąd w przyjęciu popełnił portugalski przyjmujący Alexandre Ferreira. W kolejnej akcji w aut zaatakował Tobias Brand i lublinianie musieli przełknąć gorzką pigułkę przegranej.

Porażka w pierwszym secie podziała mobilizująco na podopiecznych trenera Massimo Bottiego. Na przyjęciu w lubelskim zespole w miejsce Tobiasa Branda zagrał Jakub Wachnik. Po kilku wymianach ciosów już na początku gospodarze objęli prowadzenie 3:2 (atak Mateusza Malinowskiego po prostej). Michał Gierżot zagrał w siatkę i było 6:5 dla lublinian. Jakub Abramowicz i Michał Gierżot zablokowali Malinowskiego i na tablicy wyników pojawił się rezultat 11:8 dla Stali. Powoli to ekipa z Nysy zaczęła odjeżdżać z wynikiem. W pewnym momencie podopieczni Daniela Plińskiego prowadzili już 19:15 po zagrywce w siatkę Jakuba Wachnika. Gospodarze nie poddali się i konsekwentnie grali swoje dążąc do odwrócenia sytuacji. Siatkarze Stali zaczęli także popełnić błędy, zagrywać w siatkę, nadziewali się bloki miejscowych. Efekt? Alexandre Ferreira doprowadził do remisu po 21. W końcówce partii o siatkówce przypomniał sobie Jakub Wachnik. Przyjmujący Bogdanki LUK najpierw obił blok Stali, następnie razem z Janem Nowakowskiem zablokowali Remigiusza Kapicę (24:22). Ostatnie słowo, jak zawsze, w końcówce należało do drużyny z lublina. Autowa zagrywka byłego kapitana lublinian Wojciecha Włodarczyka sprawiła, że druga partia padła łupem miejscowych (25:23).

Dwie kolejne odsłony były również bardzo wyrównane i zacięte. Na początku wygrywali przyjezdni 6:5, 9:6. W połowie trzeciego seta inicjatywę zaczęli przejmować lublinianie. Bogdanka LUB wygrywała 14:12, 17:15, 20:17, 15:14. Ferreira zagrał piłkę w aut, a chwilę później Malinowski punktował po obiciu bloku nysan na 25:20.

Identyczny wynik mieliśmy w czwartej partii. Dla miejscowych punktowali Wachnik, Malinowski, Nowakowski, Ferreira. Portugalczyk otrzymał także statuetkę MVP. Wygrana ze Stalą była drugą z rzędu Marcina Komendy spółki, a siódmą w obecnym sezonie. Bogdanka LUK awansował na szóstą pozycję w tabeli.

Bogdanka LUK Lublin - PSG Stal Nysa 3:1 (23:25, 25:23, 25:20, 25:20)

Bogdanka LUK: Nowakowski 4, Komenda 1, Kania 1, Malinowski 16, Ferreira 27, Brand 2, Thales (libero) oraz Krysiak, Wachnik 12, Schulz 2, Hudzik 1.

PSG Stal: El Graoui 13, Kramczyński 3, Gierżot 17, Kapica 11, Zhukouski 6, Abramowicz 7, Dembiec (libero) oraz Muzaj 7, Jankowski 2, Kosiba, Włodarczyk, Szczurek.

MVP: Alexandre Ferreira (Bogdanka LUK).