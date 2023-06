Dwa kolejne wzmocnienia LUK Lublin

31-letni siatkarz wraca do Polski. Występował w drużynie Aluron Virtu Warta Zawiercie. Ferreira miniony sezon spędził w lidze tureckiej, gdzie z Fenerbahce zdobył brązowy medal.

W 2015 roku grał w Ziraacie Bankasi Ankara. W dorobku ma też Superpuchar Włoch i medal klubowych mistrzostw świata z Diatecem Trentino. Przez trzy lata występował w Korei Południowej. W 2021 roku wywalczył wicemistrzostwo tamtej ligi.

Na pozycji rozgrywającego grać będzie od nowego sezonu Jakub Nowosielski. Zawodnik ma 30 lat, mierzy 193 cm, jego zasięg z wyskoku do ataku to 330 cm. Ostatnie trzy lata występował w GKS Katowice. Wcześniej grał w Gwardii Wrocław, Exact Systems Norwidzie Częstochowa, AZS AGH Kraków, Energa Omis Ostrołęka i Tychy. W sezonie 2021/2022 świętował z GKS Katowice historyczny awans do najlepszej ósemki PlusLigi.

Wcześniej do drużyny LUK Lublin dołączyli libero Thales Hoss i Maksym Kędzierski. Z kadry z poprzedniego sezonu zostali rozgrywający Marcin Komenda, atakujący Mateusz Malinowski, przyjmujący Jakub Wachnik oraz środkowi Jan Nowakowski i Damian Hudzik.