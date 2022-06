LUK Lublin kompletuje kadrę na kolejny sezon.

Najpierw kontrakt z lubelskim zespołem przedłużył pierwszy Libero, czyli Amerykanin Dustin Watten, a następnie Szymon Gregorowicz. Siatkarz wzmocnił drużynę przed debiutanckim sezonem beniaminka w PluLidze. 28-latek zagrał w 25 meczach. Jego przyjęcie funkcjonowało na poziomie ponad 42 procent. – Atmosfera panująca w hali Globus była wyjątkowa, a kibice za każdym razem udowadniali , że zasługują na kolejne zwycięstwa. Mam nadzieję, że w zbliżającym się sezonie stworzymy rozumiejącą się ekipę, która dostarczy wielu pozytywnych emocji i przede wszystkim więcej zwycięstw. Dlatego już teraz zapraszam do wspierania naszych poczynań w nowym sezonie – mówi Szymon Gregorowicz.

Na kolejny rok zostaje w LUK Szymon Romać. W Lublinie zameldował się przed sezonem 2020/2021. Wywalczył awans do PlusLigi. Po zakontraktowaniu Bartosza Filipiaka Romać występował w roli zmiennika. W PlusLidze zagrał w 22 spotkaniach, zdobywając 93 punkty. Po jednym z ostatnich meczów ze Ślepskiem Malow Suwałki otrzymał statuetkę MVP. – Lublin jest miejscem, w którym razem z rodziną czujemy się bardzo dobrze. Klub stwarza możliwości do rozwoju i gry na najwyższym poziomie, dlatego jestem bardzo szczęśliwy, że będę mógł reprezentować barwy LUK Lublin w nadchodzącym sezonie. Poprzednie dwa były pełne emocji i sportowych doświadczeń. Mam nadzieję, że również ten najbliższy przyniesie nam wszystkim wiele powodów do radości – mówi Szymon Romać.

Na kolejny rok w klubie z Lublina zostają: przyjmujący Jakub Wachnik, Wojciech Włodarczyk i Mateusz Jóźwik, środkowi Jan Nowakowski i Konrad Stajer. Zmianie nie uległ też sztab szkoleniowy. Pierwszym trenerem będzie Dariusz Daszkiewicz, drugim Maciej Kołodziejczyk. LUK opuszczają Grzegorz Pająk, Igor Gniecki, Wojciech Sobala, Szymon Bereza i Jakub Strulak.