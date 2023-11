Trzecia wygrana Bogdanki LUK Lublin. Rozbili rywali zagrywką

Szalony Zacier w Kultowej Klubokawiarni

W piątek 3 listopada, w Kultowej Klubokawiarni na lubelskich Czubach wystąpi grupa Zacier. Uwielbiają łamać konwencje i przekraczać granice. Co by nie napisać o tym zespole, to i tak będzie niewyczerpujące. Przygotujcie się na ogromną dawkę absurdu, a przede wszystkim dobrą zabawę.