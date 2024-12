Trzy sety i po meczu. Bogdanka LUK Lublin przywiozła trzy punkty z Gorzowa

Przed ostatnią kolejką pierwszej rundy lublinianie byli już pewni udziału w ćwierćfinale Pucharu Polski. Gospodarze szybko wypracowali kilkupunktową przewagę: 8:6, 10:7, 12:9.

Po asie serwisowym Bennie Tuinstry Bogdanka LUK prowadziła 18:14. Kewin Sasak zapunktował na 20:15. Z kolei Wilfredo Leon skończył atak na 22:18. Gospodarze próbowali jeszcze zmniejszyć straty. Robert Taht zapunktował na 21:23. W odpowiedzi atak zakończył Sasak. Ostatnie słowo należało do kapitana ekipy z Lublina Marcina Komendy, który zagrał asa (25:21 dla lublinian).

Drugi set miał podobny przebieg do pierwszego. Początek był wyrównany. Wraz z upływem czasu to goście zaczęli częściej dochodzić do głosu: 13:9 dla Bogdanki LUK po ataku Kewina Sasaka, 19:16. W tym momencie o przerwę w grze poprosił szkoleniowiec gorzowian Andrzej Kowal. Miejscowi, po bloku byłego zawodnika lublinian Marcina Kani, doprowadzili do remisu 20:20. Przy zagrywce Kanadyjczyka Fynniana McCarthy’ego Bennie Tuinstra zdobył punkt na 22:20.

W odpowiedzi gorzowianie pomylili się w zagrywce (21:23). Chwilę później zablokowany został Adam Lorenc (21:24). Decydujący punkt obijając miejscowy blok zdobył Tuinstra.

Trzecia partia była już ostatnią. Wygrana Marcinowi Komendzie i spółce nie przyszła jednak łatwo, bo wielokrotnie na tablicy wyników pojawiał się remis. Po weryfikacji jednej z akcji gospodarze objęli prowadzenie 23:22. Do remisu doprowadził Wilfredo Leon (23:23).

W kolejnej akcji Kubańczyk z polskim paszportem skończył atak (23:24). Siatkarze z Gorzowa obronili meczbola za sprawą Roberta Tahta (24:24). Zepsuta zagrywka Tahta i as Leona zakończyły spotkanie wygraną lublinian na przewagi (24:26). MVP wybrany został Wilfredo Leon.

Cuprum Stilon Gorzów Wielkopolski - Bogdanka LUK Lublin 0:3 (21:25, 21:25, 24:26)

Cuprum Stilon: Lipiński (4), Taht (14), Kania (5), Chizoba (11), Kwasowski (3), Todorović, Granieczny (libero) oraz Lorenc (3), Desmet (2), Stępień, Strulak.

Bogdanka LUK: Komenda (1), Leon (18), Grozdanow (6), Tuinstra (8), McCarthy (4), Sasak (17), Hoss (libero) oraz Nowakowski, Sawicki, Malinowski, Czyrek.

MVP: Wilfredo Leon (Bogdanka LUK).