Wysokie czwarte miejsce Bogdanki LUK Lublin po sezonie zasadniczym

Spotkanie z fantastyką w Galerii Labirynt

Lubelska Federacja Fantastyki Feniks zaprasza do Galerii Labirynt na spotkanie autorskie z pisarzem Marcinem Moniem, które odbędzie się we wtorek (25 marca). Marcin Moń to autor najnowszej powieści fantastycznej pt. „Oko bez powieki”.