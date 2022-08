Sofia Ennaoui z AZS UMCS brązową medalistką mistrzostw Europy

0 A A

(fot. AZS UMCS Lublin/facebook)

Nasza kandydatka do medalu podczas lekkoatletycznych mistrzostw Europy w Monachium nie zawiodła. Sofia Ennaoui w piątek wystąpiła w finale biegu na 1500 metrów i zajęła w nim trzecie miejsce. Do drugi krążek zawodniczki AZS UMCS Lublin podczas ME.

