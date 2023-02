Sportowiec 2022 roku: Kapituła wybrała najlepszych, czas na naszych czytelników

Już po raz 19 wybraliśmy najlepszych w plebiscycie Dziennika Wschodniego. Czołową dziesiątkę sportowców, a także wyniki w kilku innych kategoriach ogłosimy podczas uroczystej gali, która odbędzie się w piątek, 17 lutego, w hotelu Ibis Styles, znajdującym się przy Al. Solidarności 7 w Lublinie.

Wyróżnimy nie tylko sportowców, ale także: mecenasa sportu, drużynę roku oraz juniora. Można powiedzieć, że wiemy już prawie wszystko. Prawie, bo dodatkowo głos oddajemy naszym Czytelnikom, którzy przyznają ostatnie wyróżnienie. Poniżej można znaleźć sondę. Pytamy w niej, kto zasłużył na tytuł sportowca minionego roku. Głosowanie jest bezpłatne, dlatego zachęcamy do udziału. Do wyboru jest 30 nazwisk, które wytypowaliśmy wcześniej i których sylwetki przedstawiamy od kilku tygodni na łamach Dziennika Wschodniego oraz na naszym portalu. Głosowanie potrwa do wtorku, 14 lutego (do godz. 23.59).

W ostatni wtorek kapituła plebiscytu spotkała się za to w hotelu Wieniawski przy ul. Sądowej 6. A znaleźli się w niej: członek zarządu województwa lubelskiego Bartłomiej Bałaban, dyrektor Wydziału Sportu i Turystyki w Urzędzie Miasta Lublin Jakub Kosowski, były piłkarz reprezentacji Polski, Motor Lublin, Lecha, Poznań czy francuskich klubów: Olympique Lyon i RC Lens Jacek Bąk oraz przedstawiciele naszej redakcji, czyli: redaktor naczelny Sebastian Białach i Łukasz Gładysiewicz z działu sportowego.

Po przedyskutowaniu najważniejszych wydarzeń sportowych w 2022 roku, a także sukcesów naszych zawodniczek i zawodników przyszedł czas na głosowanie. Każdy musiał wytypować dziesiątkę sportowców, a następnie przyznać im punkty: od dziesięciu do jednego. W ten sposób wyłoniliśmy tych najlepszych. W dwóch przypadkach potrzebna była dogrywka, z powodu takiej samej liczby punktów, ale kapituła i z tym fantem jakoś sobie poradziła. Tak samo zresztą, jak z wyborem drużyny i juniora roku.

Przypominamy też, że przy okazji naszego plebiscytu cały czas trwają licytacje pamiątek sportowych, których dochód będzie przeznaczony na stypendia sportowe dla podopiecznych Caritas Archidiecezji Lubelskiej w ramach programu „Skrzydła-Dwa Talenty”. Mieliśmy już koszulkę Roberta Lewandowskiego z mistrzostw świata w Katarze, a obecnie można licytować chociażby złoty medal Drużynowych Mistrzów Polski, który w 2022 roku zdobyła żużlowa drużyna Motoru Lublin. Zachęcamy po raz kolejny do odwiedzenia naszej strony, na której można znaleźć więcej szczegółów odnośnie licytacji. Ciekawych gadżetów nie brakuje.