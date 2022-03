Start Lublin i HoopLife Basketball nie awansowały do półfinału Mistrzostw Polski U-17

Ta pierwsza drużyna pojechała do Opalenicy, gdzie jednak przegrała wszystkie mecze. Zaczęła od konfrontacji z KS Korona 1909 Oknoplast Kraków. Mecz był jednak bardzo jednostronny i lublinianie przegrali 60:107. Za ten występ należy pochwalić jednak Piotra Glonka, który zdobył aż 29 pkt. Kolejnego dnia podopieczni Kyle Moona zagrali z AKM Gromy Nowy Tomyśl.

Zespół, który był gospodarzem imprezy wygrał aż 90:64. Najlepszym zawodnikiem Stowarzyszenia HoopLife ponownie był Glonek, który zdobył 27 pkt. W swoim ostatnim występie lublinianie zmierzyli się z Twardymi Piernikami Toruń. To był najbardziej wyrównany mecz, choć lublinianie przegrali go 50:67. To był też kolejny kapitalny występ Glonka, który skompletował double-double. Złożyło się na nie 15 pkt i 18 zbiórek. Ostatecznie lubelska drużyna zajęła ostatnie miejsce. Do kolejnej rundy awansowały zespoły z Torunia i Nowego Tomyśla.

Start Lublin pojechał z kolei do Ostrowa Wielkopolskiego. Zespół Małgorzaty Jurkowskiej rozpoczął udział w turnieju od konfrontacji z gospodarzami, BM Stalą. Niestety, „czerwono-czarni” przegrali 69:85, chociaż do przerwy prowadzili 10 pkt. Zanotowali jednak fatalna trzecią kwartę, która przesądziła o losach meczu. Za ten występ trzeba jednak pochwalić Michała Turewicza. Mierzący 202 cm 15-latek zdobył 16 pkt.

Kolejny przeciwnikiem był Profbud Legia Warszawa. Konfrontacja z ekipą ze stolicy zakończyła się porażką 70:87, chociaż do przerwy o punkt lepsi byli lublinianie. W drugiej połowie górę wzięły jednak większe umiejętności legionistów.

W Starcie wyróżnił się Szymon Kirwiel. 16-latek jest już srebrnym medalistą mistrzostw Polski U-19. W niższej kategorii wiekowej też popisuje się świetnymi występami, a w meczu z Legią zdobył aż 24 pkt. Lublinianie zamknęli turniej w Ostrowie Wielkopolskim rywalizacją z Zastalem Fatto Deweloper Zielona Góra, którą przegrali 71:86. Ten mecz był kolejnym popisem Turewicza, który zdobył 23 pkt i zebrał 17 piłek. Do półfinałów awansowały zespoły z Warszawy i Zielonej Góry.