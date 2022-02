Sukcesy MULKS Grupy Oscar Tomaszów Lubelski w Pucharze Grupy Azotów

Impreza rozgrywana na trasach w Siwej Dolinie tradycyjnie już zgromadziła mnóstwo uczestników – łącznie na liście startowej było ich blisko 300. Organizatorzy dla zawodników przewidzieli dwa dni rywalizacji – w sobotę walczono w sprincie, a w niedzielę w biegu masowym.

Pierwszego dnia emocji było bardzo dużo, zwłaszcza, że w seniorskich kategoriach pojawili się naprawdę mocni zawodnicy. U panów najlepszym sprinterem okazał się Wojciech Wojtyła z MKS Istebna. Podium uzupełnili Adrian Cheba z MKS Karkonosze Sporty Zimowe oraz Daniel Chmielowski z MKS Halicz Ustrzyki Dolne.

U pań wygrała Sonia Miczołek z KS Jedność Nowy Sącz, a drugie miejsce zajęła Ewelina Kołodziej z LKS Witów Ski Mszana Górna. Tradycyjnie już mnóstwo radości miejscowym kibicom dostarczyła młodzież z Tomaszowa Lubelskiego. Zawodnicy MULKS Grupa Oscar Tomaszów Lubelski wygrali sprinty w kategorii junior młodszy oraz juniorka. W tej pierwszej najlepszy był Bartosz Kita, a w tej drugiej Anna Berezecka. Na podium stanął też junior Bartosz Cielniak, który był drugi oraz żakini Julia Danielkiewicz, która zajęła w swojej kategorii wiekowej trzecie miejsce.

W niedzielę również nie brakowało znakomitych rezultatów. W seniorskim biegu masowym na 10 km wygrał Cheba, który miał 16 sek. przewagi nad Wojtyłą. U pań najlepsza była Miczołek. Ona na metę wpadła z ponad minutową przewagą nad Kołodziej. Tym razem w kategoriach młodzieżowych gospodarze mieli mniej powodów do radości, bo na podium stanął jedynie Kita, który zajął trzecie miejsce w rywalizacji juniorów młodszych.

Równolegle do Pucharu Grupy Azoty rywalizowano w XVI Pucharze Roztocza. W biegu na 5 km najlepszy był Mateusz Mandziuk. Zawodnik miejscowego MULKS Grupa Oscar miał pół minuty przewagi nad Pawłem Filipem. Lublinianin ze skipol.pl Team to postać budząca olbrzymi szacunek, bo utrzymuje się w znakomitej formie mimo że ma już 51 lat. Dla porównania Mandziuk jest o 19 lat młodszy. Podium Pucharu Roztocza uzupełnił Łukasz Krawczyk. Zawodnik z Tomaszowa Lubelskiego do triumfatora stracił jednak blisko 4 min.