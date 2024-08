TKKF Cukropol zorganizował turniej z okazji Święta Wojska Polskiego

Akcja „Wakacje z Cukropolem” to cykl wydarzeń sportowych, które w okresie letnim pozwalają mieszkańcom Lublina spędzać wolny czas przy aktywności sportowej. Prężnie działające Ognisko Miejskie „TKKF Cukropol” z prezesem Bogusłąwem Barszczewskim na czele zorganizowało kolejną imprezę. Tym razem był to koszykarski turniej z okazji Święta Wojska Polskiego.

W zawodach wzięły udział trzy zespoły amatorskie – występujące w rozgrywkach LNBA TKKF Cukropol Lublin Pszczółka II i Devils oraz grający w rozgrywkach Pod koszami Dziennika Wschodniego im. Andrzeja Wawrzyckiego Prospectiv.

Turniej otworzyła konfrontacja Devils i Prospectiv. W tym drugim zespole liderem jest Jakub Stefaniuk. To jeden z najbardziej uzdolnionych szkoleniowców w Polsce. 32-latek w trakcie kariery koszykarskiej grał m.in. dla Startu Lublin czy AZS UMCS Lublin. Ostatnio wziął się jednak za pracę trenerską i wychodzi mu to znakomicie. Wprowadził Kolejarza Basket Radom do play-off II ligi, a teraz otrzymał szansę w innym klubie z tego poziomu rozgrywkowego – Zniczu Basket Pruszków. Spotkanie było bardzo zacięte, a wynik cały czas utrzymywał się w okolicach remisu. Dopiero dobre akcje w czwartej kwarcie Błażeja Sobieraja pozwoliły Devils zdobyć kilka punktów przewagi i wygrać 38:33. U zwycięzców najlepiej zagrał jednak Bartłomiej Jóźwiakowski, który zdobył 9 pkt. U pokonanych wyróżnił się Tomasz Florek, który na swoim koncie zapisał 8 „oczek”.

W drugim spotkaniu turnieju Prospectiv zagrał z TKKF Cukropol Lublin Pszczółka II. Ta konfrontacja okazała się dość jednostronna, bo Cukropol szybko wyrobił sobie wyraźną przewagę i zwyciężył 52:33. Duża w tym zasługa Norberta Kowalskiego, który zdobył 13 pkt. Błysnął formą również Krzysztof Barszczewski. Kapitan i trener Cukropolu zdobył 8 „oczek”. W Prospectiv wyróżnił się Sergii Chub, który zdobył 7 pkt.

Turniej zamknęła konfrontacja Cukropolu z Devils, która decydowała o losach zwycięstwa w całej imprezie. Cukropol posiadał w tym meczu inicjatywę i nawet na moment nie oddał prowadzenia. Triumf przypieczętował w czwartej kwarcie, dzięki dobrym akcjom Pawła Zdeba i wygrał 38:29. To właśnie nauczyciel wychowania fizycznego z I Liceum Ogólnokształcącego w Lublinie do spółki z Norbertem Kowalskim poprowadzili Cukropol do zwycięstwa. Ten drugi zresztą zdobył tytuł MVP imprezy. Kowalski w meczu z Devils zdobył 19 pkt, a Zdeb dołożył 10 „oczek”. U pokonanych najlepiej zagrał Jóźwiakowski, który zdobył 11 pkt.

– Bardzo cieszę się ze zwycięstwa drużynowego, jak i z tytułów indywidualnych. Dopiero zaczynam granie w Lublinie, wcześniej miałem okazję grać w podobnych ligach w Warszawie. Miło było spotkać się w tej imprezie z ludźmi pasjonującymi się koszykówką – powiedział Norbert Kowalski.

– Myślę, że to była znakomita promocja amatorskiej koszykówki. To pierwsza impreza celebrująca obchody Święta Wojska Polskiego i mam nadzieję, że w kolejnych latach będziemy ten turniej jeszcze bardziej rozwijać – powiedział Bogusław Barszczewski, prezes Ogniska Miejskiego „TKKF Cukropol”.