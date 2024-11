Tomasz Celej wciąż błyszczy w rozgrywkach LNBA

Wynik był niewiadomą do ostatnich sekund, a decydujące o zwycięstwie punkty zdobywał właśnie Celej. Ten były koszykarz m.in. Anwilu Włocławek w całym spotkaniu zdobył aż 26 pkt i miał 13 zbiórek. Świetny mecz zaliczył również Artur Josik. Kapitan Matematyki dołożył 14 pkt. W Alco wyróżnił się natomiast Aleksander Rak. Były koszykarz Startu Lublin zdobył aż 25 pkt.

Konferencja A: Polski Cukier Rodmos – Alfachem Team 52:64 * 12 Małp – Patobasket 33:60 * Alco – Matematyka 60:63 * Kanina – Sky Jumpers 45:39.

Matematyka 5 10 310:241 Patobasket 5 9 300195 Alfachem 5 8 273:278 Alco 5 8 269:265 Rodmos 5 7 245:296 Kanina 5 7 240:248 12 Małp 5 6 221:287 Sky Jumpers 5 5 233:281

Konferencja B: AT Vision – Devils 46:47 * Bad Boyz Plus Familia – Flying Foxes 63:55 * Akademia Wincentego Pola – Elektroland Mavs Team 49:44 * Basketball Fever – Angry Dogs 47:42.

Foxes 5 9 226:183 Fever 5 9 251:219 Devils 5 8 196:194 Bad Boyz 4 7 214:168 Angry Dogs 5 7 213:213 Orlikowe Świry 4 6 158:173 AT Vision 4 5 171:193 Mavs 4 4 153:197 Akademia 4 3 91:133

Konferencja C: Pozytywne Porycie – Nothing But Net 59:55 * Barber Ekipa – Bez Cukru 32:70 * Lublinianka KUL Basketball – Młode Bogi 20:0 (v.o.) * Alleyoop – Numa Numa Yay 32:56 * Basket FLow – Moose Lublin BC 47:43.