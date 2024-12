W środę premiera książki pt. „550 ludzi futbolu na 550-lecie Województwa Lubelskiego”

W latach 2022-2023 Manufaktura Futbolu wydała, cieszące się dużym zainteresowaniem, dwie części książki „100 Klubów na 100-lecie LZPN”.

- Tamte pozycje opisywały kluby i drużyny. W tej zostały przedstawione sylwetki ludzi związanych z futbolem na Lubelszczyźnie. Ludzi, dla których futbol stał się prawdziwą życiową pasją. Wyjątkowość tej publikacji polega również na tym, że na jej kartach znalazły się nie tylko historie opowiedziane przez samych piłkarzy, ale także prezesów, działaczy, trenerów, kierowników drużyn, spikerów stadionowych, sędziów, dziennikarzy czy kolekcjonerów. W ten sposób na trwałe zapisali się oni w dziejach lokalnego futbolu - mówi autor Jacek Kosierb.

W książce będzie można przeczytać o tym co „trener tysiąclecia” Kazimierz Górski miał wspólnego z Motorem, Lublinianką czy Stalą Kraśnik. Znajdzie się informacja, który z defensorów Motoru Lublin i w jakich okolicznościach „zastopował” samego Roberta Lewandowskiego. Dowiemy się kto na pytanie „co byś zrobił jakby teraz był koniec świata?” bez wahania odpowiedział za Świętym Dominikiem Savio, że „dalej grałbym w piłkę”.

Poznamy historię jednego z dziennikarzy, którego na stadionie Legii w szatni reprezentacji Armenii „małym jasnym” częstował ich kapitan i najskuteczniejszy zawodnik Artur Petrosjan. Znajdzie się także rozwikłanie zagadki, do której reprezentantki Polski pasowałby i dlaczego akurat do niej, przydomek „Ramos w spódnicy”. Dowiemy się, który z trenerów, z konieczności musiał wejść na boisko, a jako bramkarz po rzucie rożnym zdobył gola strzałem głową na wagę remisu, czy też kto i w jakich mocno nietypowych okolicznościach w ostatniej chwili „wskoczył” do wyjściowego składu młodzieżowej reprezentacji Polski w miejsce Kamila Glika.

- Jestem bardzo zadowolony, że zebrane informacje udało się usystematyzować w kilku rozdziałach tematycznych, takich jak chociażby: „Od ekstraklasy do C klasy”, „Jubileusze, jubileusze...”, „Sprawiedliwi z gwizdkiem”, „Awans jest nasz!”, „Dziennikarskim okiem i piórem”, „Z zakrystii na boisko...”, „Spiker - władca mikrofonu!”, „Kolekcjonerzy są wśród nas” czy „W koszulce z Orłem na piersi...”. Całość zwieńczyła galeria blisko 200 zdjęć drużyn, które w jubileuszowym roku uczestniczą w piłkarskiej rywalizacji. Od ekstraklasowego Motoru Lublin począwszy, a na zespołach występujących na ósmym poziomie rozgrywkowym na Lubelszczyźnie, czyli klasie B skończywszy. Są też bardzo liczne fotografie drużyn młodzieżowych, czyli najmłodszych adeptów tej najpopularniejszej przecież dyscypliny sportu - dodaje autor.

Dla entuzjastów futbolu, których w naszym regionie nie brakuje, publikacja niewątpliwie będzie znakomitym prezentem pod choinkę. Każdy kto chciałby wejść w jej posiadanie ma na to jeszcze szansę. W tym celu powinien skontaktować się z jej autorem, pod numerem tel. 601413856 (SMS) lub email: jacekkosierb@interia.pl

Partnerem wydarzenia „Promocja książki autorstwa Jacka Kosierba pt. 550 ludzi futbolu na 550-lecia Województwa Lubelskiego” jest Województwo Lubelskie „Lubelskie Smakuj Życie!” „Z dumą wspieramy sport”.