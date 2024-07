W Zamościu rozegrano drugi turniej Bogdanka Beach Volley Cup im. Tomasza Wójtowicza

W Zamościu wystartowało dwanaście drużyn, a pierwsze mecze były nietypowe. Ze względu na upał zawodnicy i organizatorzy ustalili, że spotkania będą się składały tylko z jednego seta rozgrywanego do 21 punktów. Od półfinałów trzeba było jednak wygrać dwie partie. W przypadku remisu decydował tie-break (do 11).

Na dzień dobry Gołofit i Szust bez większych problemów ograli parę: Aneta Stawecka – Artur Sawka (21:13). Trudniej było wyeliminować Weronikę Lenart i Mikołaja Szymanka. Ten duet stawił większy opór i przegrał „tylko” 17:21. W półfinale Stawecka i Sawka mieli szansę na rewanż, ale późniejsi triumfatorzy nie dali im żadnych szans, bo wygrali aż 15:2 i 15:0. W finale też łatwo uporali się z przeciwnikami.

– Jak zwykle podczas turnieju Bogdanka Beach Volley Cup jedne mecze były trudniejsze, a inne łatwiejsze. Ogólnie było z kim pograć. Muszę jednak zaznaczyć, że weszliśmy w ten turniej na świeżo. Zakładaliśmy wcześniej, że potrenujemy, by lepiej się przygotować, ale każdy z nas miał jakieś wyjazdy i nie do końca to wyszło – mówi Agnieszka Gołofit.

– Jak tylko przejrzeliśmy listę startową od razu wiedzieliśmy, kto jest faworytem eliminacji w Zamościu. Agnieszka Gołofit i Michał Szust to triumfatorzy poprzedniej edycji Bogdanka Beach Volley Cup, należało się więc spodziewać, że zaprezentują wysoką formę i gładko wywalczą miejsce w finale – powiedział Paweł Markiewicz, prezes Fundacji Rozwoju Lubelskiej Siatkówki im. Tomasza Wójtowicza, która jest organizatorem Bogdanka Beach Volley Cup.

Do turnieju finałowego, który odbędzie się 24 sierpnia na boiskach Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego na Poczekajce, poza finalistami awansowali też uczestnicy spotkania o trzecie miejsce. A w nim Stawecka i Sawka pokonali Sylwię Rapę oraz występującego pod pseudonimem Pietro Mariano zawodnika 2:1 (15:11, 12:15, 11:8).

Skład finału uzupełnią po cztery najlepsze pary kolejnych rund eliminacyjnych, które zostaną rozegrane 27 lipca w Świdniku i 3 sierpnia w Tomaszowie Lubelskim. Na tę chwilę znana jest połowa uczestników turnieju finałowego. Obok czterech czołowych duetów zamojskich eliminacji, to także Paulina Kwapisiewicz i Maciej Kuliński, Martyna Bielak i Oskar Chodorowski, Gabriela Gryta i Bartosz Mazur oraz Kinga Romanowicz i Konrad Rechnio, którzy prawo startu w Lublinie wywalczyli 14 lipca podczas eliminacji w Międzyrzecu Podlaskim.

Zapisy na trzecią i czwartą rundę eliminacyjną w Świdniku i Tomaszowie Lubelskim będą odbywać się elektronicznie na stronie fundacjawojtowicza.pl.