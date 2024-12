XXX Bieg Sylwestrowy Nałęczów-Sao Paulo coraz bliżej

Bieg Sylwestrowy Nałęczów Sao-Paulo już od 30 lat odbywa się na ternie Parku Zdrojowego w Nałęczowie i jest najprawdopodobniej ostatnimi zawodami biegowymi na świecie w starym, a pierwszymi w Nowym Roku. Wszystko dlatego, że start odbywa się punktualnie o godzinie 23.55.

Tegoroczna edycja będzie wyjątkowa, ze względu na swój piękny jubileusz. – Trzydzieści lat naszego biegu minęło bardzo szybko. Pamiętam, że w pierwszej edycji wystartowało siedem osób włącznie ze mną. Obecnie frekwencja na naszych biegach oscyluje wokoło 200 osób, co jak na zimowy termin, jest bardzo dobrym wynikiem – mówi Stanisław Marzec, legendarny biegacz i współorganizator biegu, który wygrał pięć razy.

– W późniejszych latach także startowałem i łącznie uzbierałem 13. występów. Jednak do lidera w tej klasyfikacji Eugeniusza Jankowskiego, który wystąpił w 27. edycjach bardzo mi daleko – uśmiecha się Marzec.

Trasa biegu Nałęczów-Sao Paulo od lat pozostaje niezmienna i przebiegać będzie alejami Parku Zdrojowego oraz ulicami tej urokliwej miejscowości. Ci, którzy mają lepszą kondycję mogą wystartować w biegu na dystansie sześciu kilometrów. Natomiast krótsza trasa liczyć będzie dwa kilometry. Organizatorzy zaplanowali również wyścigi Nordic Walking na tych samych trasach. Największą atrakcją, a zarazem ozdobą sylwestrowego biegu jest udział przebierańców (odbędzie się na dystansie dwóch lub sześciu kilometrów). Tam najważniejszy nie jest uzyskany czas lecz pomysłowość biegowej kreacji, za którą uczestnicy zostaną nagrodzeni po obradach specjalnie zwołanej komisji.

W kategorii mężczyzn biegu na sześć kilometrów obowiązywać będą następujące kategorie: Open, 16-29 lat, 20-29 lat, 30-39 lat, 40-49 lat, 50-59 lat oraz, 60 lat i starsi. Z kolei kobiety pobiegną w kategoriach: Open, 16-29 lat, 30-39 lat, 40 lat i starsze. Za miejsca 1-6 przewidziane są nagrody pieniężne, a dla 200 pierwszych osób, które zapiszą się do zawodów czekają pamiątkowe medale. To jednak nie wszystko, bo w tym roku nagrody będą mogli wygrać też ci, którzy zajmą dalsze miejsca (za pośrednictwem losowania, ale nagrody nie mogą się dublować).

Wciąż można zapisywać się do udziału w ostatniej w 2024 roku sportowej imprezie. (numer telefonu 885 682 304). Wpisowe wynosi 50 złotych dla dorosłych i 30 złotych dla młodzieży do 18 roku życia (niepełnoletnie osoby muszą jednak przedstawić zaświadczenie lekarskie o braku przeciwwskazań do uprawiania biegania oraz zgodę na udział rodzica/opiekuna). Biuro zawodów, zakwaterowanie, wyżywienie oraz wręczenie nagród odbędzie się w internacie, przy ul. Spółdzielczej 17 w Nałęczowie przy tamtejszej szkole podstawowej. W dniu biegu biuro będzie czynne od godz. 17, do godz. 23.

– W tamtym roku pogoda dopisała, bo jak na grudzień było bardzo ciepło. Pamiętam, że część zawodników biegała w krótkich spodenkach. Najwięcej zwycięstw, dokładnie pięć, w naszych biegach ma na koncie Andrzej Starzyński z Ukrainy, który zresztą wygrał chociażby przed rokiem. Natomiast wśród kobiet najwięcej razy wygrywała Dorota Gruca, która okazywała się najlepsza trzykrotnie. To też ciekawa anegdota, bo nasze biegi częściej wygrywali zawodnicy zza naszej wschodniej granicy niż Polacy. Do tej listy należy dopisać jednego zwycięzcę z Mołdawii i Rosji. Natomiast łącznie w biegach Nałęczów-Sao Paulo wystartowali biegacze z 10. różnych krajów – kończy Marzec.

Organizatorami tegorocznego biegu są: Urząd Marszałkowski Województwa Lubelskiego w Lublinie, Bank Spółdzielczy w Nałęczowie, Fundacja Lubelski Fundusz Lokalny w Nałęczowie, Ośrodek Kardiologii Inwazyjnej Ikardia Sp. z o.o, Wojewódzkie Zrzeszenie LZS w Lublinie, Sanatorium Uzdrowiskowe Związku Nauczycielstwa Polskiego w Nałęczowie, Sanatorium Uzdrowiskowe Rolnik, Grupa Antykwariuszy Lubelskich, ULKS Agro Natura Nałęczów, LUXMED spółka z o.o oraz profesor Stanisław Leon Popek. Patronat Honorowy nad wydarzeniem objął Burmistrz Nałęczowa Wiesław Pardyka.