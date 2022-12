Zaczynamy plebiscyt na sportowca 2022 roku

To będzie już 19 edycja naszego plebiscytu. I na pewno zapowiada się bardzo ciekawie, bo 2022 rok na wielu frontach możemy uznać za udany. Nasi sportowcy osiągali świetne wyniki nie tylko na krajowym podwórku, ale i międzynarodowych arenach.

Trzeba też przypomnieć, że minione 12 miesięcy to także kilka medali w sportach drużynowych. Na pierwsze miejsce wysuwa się oczywiście wyczyn żużlowców Motoru Lublin. „Koziołki” pierwszy raz w historii sięgnęły po złoty medal Drużynowych Mistrzostw Polski. W finale drużyna Jacka Ziółkowskiego i Macieja Kuciapy „wróciła z dalekiej podróży”. Po porażce w pierwszym meczu z Moje Bermudy Stalą Gorzów 39:51 odrobiła aż 12 punktów straty.

W rewanżu pokonali Bartosza Zmarzlika i jego kolegów 53:37, a to oznaczało, że w dwumeczu Motor okazał się lepszy o cztery „oczka” (92:88) i pierwszy raz w historii stanął na najwyższym stopniu podium. Postanowiliśmy wyróżnić aż czterech mistrzów. Długo liderem był Mikkel Michelsen, który miał szóstą średnią biegową w całej PGE Ekstralidze (2,229). Ósmy w tej kategorii był Dominik Kubera (2,140). Kiedy jednak Duńczyk leczył kontuzję, to w najważniejszym momencie ciężar zdobywania punktów na swoje barki wziął właśnie Kubera. W finałowym dwumeczu w sumie zapisał na swoim koncie 31 punktów.

Nie byłoby złota także bez reszty zawodników. Każdy dorzucił swoją cegiełkę, dlatego postanowiliśmy, że oprócz Michelsena i Kubery wyróżnimy także: najlepszego juniora Mateusza Cierniaka oraz Jarosława Hampela, który w ważnych momentach także zrobił swoje.

A skoro o sportach drużynowych mowa, to trzeba dodać, że sezon 2021/2022 na podium skończyli jeszcze: szczypiorniści Azotów Puławy (ponownie brąz) oraz piłkarki ręczne MKS FunFloor, które zakończyły zmagania „oczko” wyżej. Dlatego w gronie kandydatów do tytułu sportowca 2022 roku nie mogło zabraknąć: Michała Jureckiego (Azoty) i Kingi Achruk (MKS FunFloor). W finale Energa Basket Ligi Kobiet wystąpiły też koszykarki z Lublina. Polski Cukier AZS UMCS przegrał co prawda z BC Polkowice, ale srebro to i tak wielki sukces akademiczek. A najważniejszą postacią w tym zespole pozostaje Natasha Mack i jej również nie zabrakło w naszej trzydziestce.

O awans na zaplecze ekstraklasy walczyli piłkarze Motoru. Dostali się do finału baraży, ale musieli obejść się smakiem, bo dostali w Chorzowie lanie 0:4 i kolejne rozgrywki spędzają w eWinner II lidze. Po zatrudnieniu nowego trenera – Goncalo Feio i prezesa – Pawła Tomczyka żółto-biało-niebiescy wyraźnie poszli jednak do przodu i wszyscy mają nadzieję, że mimo obecnego 12 miejsca w tabeli za kilka miesięcy w Lublinie będziemy się cieszyć z awansu. A na razie o tytuł sportowca roku powalczy także Rafał Król, który w ostatnich miesiącach jest zdecydowanie najważniejszą postacią w drużynie.

W gronie 30 nominowanych są oczywiście lekkoatleci. Czwórka z nich tegoroczne mistrzostwa Europy kończyła z medalami na szyi. Sofia Ennaoui z AZS UMCS Lublin była trzecia w biegu na 1500 metrów. Jej klubowa koleżanka Małgorzata Hołub-Kowalik, jak zwykle dorzuciła swoją cegiełkę do krążka sztafety 4x400 metrów. Na podium stanął również Dominik Kopeć z Agrosu Zamość, który był w składzie brązowej sztafety 4x100 metrów. Drużynowo brąz w maratonie wywalczyła również kolejna z zawodniczek AZS UMCS Angelika Mach.

Ciut gorszy rok ma za sobą Malwina Kopron. Zawodniczka Wisły Puławy nie odegrała większej roli na międzynarodowych imprezach, ale akurat w mistrzostwach Polski zrobiła swoje i wywalczyła złoto.

W trzydziestce są też utalentowani przedstawiciele pływania: Laura Bernat, która ciągle robi postępy, a także Kacper Stokowski, który z bardzo dobrej strony pokazuje się teraz w Melbourne, gdzie rozgrywane są mistrzostwa świata na krótkim basenie. Są też przedstawiciele innych sportów, kolejny rok do udanych może zaliczyć Aleksandra Mirosław (KW Kotłownia Lublin), która została mistrzynią Europy we wspinaczce na czas. Jest i Julia Szeremeta z Paco Lublin, która wygrała nasz plebiscyt przed rokiem.

W najbliższych tygodniach będziemy szczegółowo przedstawiać sylwetki wszystkich kandydatów. Oprócz tytułu sportowca roku szykujemy też wyróżnienia w innych kategoriach. Więcej szczegółów niebawem, ale pewne jest, że gala finałowa, na której ogłosimy wyniki odbędzie się 17 lutego.

SPORTOWIEC 2022 ROKU, LISTA KANDYDATÓW

Dominik Kubera (Motor Lublin, żużel) * Mateusz Cierniak (Motor Lublin, żużel) * Jarosław Hampel (Motor Lublin, żużel) * Mikkel Michelsen (Motor Lublin, żużel) * Michał Jurecki (Azoty Puławy, piłka ręczna) * Angelina Łysak (Cement-Gryf Chełm, zapasy) * Wojciech Włodarczyk (LUK Lublin, siatkówka) * Aleksandra Mirosław (KW Kotłownia Lublin, wspinaczka sportowa) * Sofia Ennaoui (AZS UMCS Lublin, lekkoatletyka) * Dominik Kopeć (Agros Zamość, lekkoatletyka) * Małgorzata Hołub-Kowalik (AZS UMCS Lublin, lekkoatletyka) * Angelika Mach (AZS UMCS Lublin, lekkoatletyka) * Malwina Kopron (Wisła Puławy, lekkoatletyka) * Rafał Król (Motor Lublin, piłka nożna) * Adrian Paluchowski (Wisła Puławy, piłka nożna) * Maciej Gostomski (Górnik Łęczna, piłka nożna) * Kacper Stokowski (AZS UMCS Lublin, pływanie) * Laura Bernat (AZS UMCS Lublin, pływanie) * Monika Skinder (MULKS Grupa Oscar Tomaszów Lubelski, biegi narciarskie) * Cleveland Melvin (Polski Cukier Start Lublin, koszykówka) * Natasha Mack (Polski Cukier AZS UMCS Lublin, koszykówka kobiet) * Kinga Achruk (MKS FunFloor Lublin, piłka ręczna) * Klaudia Lefeld (Górnik Łęczna, piłka nożna) * Michał Soczyński (Stara Szkoła Boksu Lublin, boks) * Weronika Bochen (Stara Szkoła Boksu Lublin, boks) * Julia Szeremeta (Paco Lublin, boks) * Danii Yakovlev (Boras Team Lewart Lubartów, kolarstwo) * Wiktor Bis (Akademia Karate Daniela Iwanka, karate) * Szymon Ładniak (sporty samochodowe) * Robizon Kelberashvili (Edach Budowlani Lublin, rugby).