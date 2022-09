Zawodnicy Cementu-Gryfa Chełm nie zawiedli w Ogólnopolskich Igrzyskach LZS

Jubileuszowe 25. zawody rozegrane zostały w Kostrzynie nad Odrą. Na zapaśniczych matach rywalizowali kadeci (15-17 lat) oraz grupa młodzieżowców (18-23 lata). Podopieczni trenerów Dariusza Jabłońskiego i Andrzeja Głąba nie zawiedli i wrócili do Chełma z czterema krążkami. Dodatkowo, w klasyfikacji drużynowej stanęli na drugim stopniu podium.

W grupie młodzieżowców złoty medal wywalczyli Piotr Lewandowski, startujący w kategorii do 72 kg oraz Igor Shepetun – w wadze do 97 kg. Na drugim stopniu podium stanął startujący w wadze do 72 kg Michał Biskupski. Również srebrny krążek wywalczył Iwo Borowiec, w kategorii kadetów. Chełmianin rywalizował w wadze do 65 kg.

Na wysoko punktowanej piątej pozycji, w wadze do 71 kg, sklasyfikowany został kolejny zapaśnik Cementu-Gryfa, Maksymilian Szwalikowski. Już niebawem młodzi chełmianie wystartują w młodzieżowych mistrzostwach Polski, w Poznaniu. Krajowa impreza zaplanowana została na 16-17 września.

Natomiast troje reprezentantów chełmskiego klubu otrzymało szansę wyjazdu na tegoroczne mistrzostwa świata. Odbędą się one od 10 do 18 września, w Belgradzie. Narodowych barw bronić będą Katarzyna Krawczyk i Anhelina Łysak oraz Szymon Szymonowicz. Doświadczona Krawczyk, pięciokrotna medalistka mistrzostw Europy, olimpijka z Rio de Janeiro, brązowa medalistka ostatnich mistrzostw świata i Europy wystartuje w kategorii wagowej do 53 kg. Łysak jest młodzieżową mistrzynią globu i wicemistrzynią Europy. Polka rywalizować będzie w wadze do 57 kg.

Szymonowicz z kolei jest reprezentantem stylu klasycznego, w kategorii wagowej do 87 kg. To brązowy medalista młodzieżowych mistrzostw świata i tegorocznych mistrzostw Europy.

Podopieczni trenerów Dariusza Kucharskiego, Igora Lobasa, Andrzeja Głąba i Dariusza Jabłońskiego ostatnie dni przygotowujące do MŚ spędzą w Centralnym Ośrodku Sportu, w Spale.