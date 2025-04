Bartosz Zmarzlik wygrywa Turniej o Złoty Kask. Tuż za nim Mateusz Cierniak i Dominik Kubera

Turniej od samego początku był bardzo zacięty i wyrównany. Po pierwszych dwóch występach Zmarzlika wydawało się, że lider Orlen Oil Motoru będzie miał ogromne problemy ze zwycięstwem. Jednak po raz kolejny 30-latek pokazał ogromny charakter i wygrał kolejne trzy gonitwy ze swoim udziałem co dało mu łącznie 11 punktów. Tyle samo uzbierał jego klubowy kolega Cierniak, który w ostatnim biegu miał szansę na triumf, ale przywiózł ostatecznie tylko jeden punkt. Za duetem z Lublina uplasował się trzeci przedstawiciel Orlen Oil Motoru – Dominik Kubera, który zdobył 10 „oczek”, a taki sam dorobek uzbierał Kacper Woryna. A to oznaczało, że do wyłonienia miejsc na podium potrzebne były dodatkowe biegi. Popularny „Domin” spisał się lepiej od zawodnika Krono Plast-Włókniarza Częstochowa. Z kolei w bratobójczym pojedynku Zmarzlik nie dał żadnych szans Cierniakowi i po trzech latach znów okazał się najlepszy w Turnieju o Złoty Kask sprawiając sobie przy tym imieninowy prezent.

Turniej o Złoty Kask – Memoriał Jerzego Szczakiela

1. Bartosz Zmarzlik 11+3 (2,0,3,3,3) * 2. Mateusz Cierniak 11+2 (2,2,3,3,1) * 3. Dominik Kubera 10+3 (3,2,1,2,2) * 4. Kacper Woryna 10+2 (3,3,3,w,1) * 5. Piotr Pawlicki 9 (1,1,2,2,3) * 6. Bartłomiej Kowalski 8 (0,3,0,2,3) * 7. Grzegorz Zengota 8 (0,3,1,1,3) * 8. Robert Chmiel 8 (2,0,3,1,2) * 9. Patryk Dudek 8 (t,2,1,3,2) * 10. Przemysław Pawlicki 7 (3,1,1,0,2) * 11. Krzysztof Buczkowski 6 (3,1,0,2,d) * 12. Wiktor Przyjemski 5 (1,0,u,3,1) * 13. Janusz Kołodziej 5 (0,2,2,0,1) * 14. Szymon Woźniak 5 (2,0,2,1,0) * 15. Jarosław Hampel 4 (1,3,d,0,t) * 16. Maciej Janowski 4 (0,1,2,1,0) * 17. Oskar Fajfer 1 (1) * 18. Oskar Paluch 0 (0)

Bieg po biegu

1. (60,68) Woryna, Zmarzlik, Fajfer (Dudek - t), Zengota * 2. (60,13) Kubera, Cierniak, Przyjemski, Kołodziej * 3. (61,44) Pawlicki, Chmiel, Pawlicki, Kowalski * 4. (60,88) Buczkowski, Woźniak, Hampel, Janowski * 5. (60,78) Zengota, Kubera, Janowski, Chmiel * 6. (59,46) Hampel, Cierniak, Pawlicki, Zmarzlik * 7. (60,47) Kowalski, Dudek, Buczkowski, Przyjemski * 8. (59,46) Woryna, Kołodziej, Pawlicki, Woźniak * 9. (61,00) Cierniak, Woźniak, Zengota, Kowalski * 10. (59,73) Zmarzlik, Pi. Pawlicki, Kubera, Buczkowski * 11. (60,44) Chmiel, Kołodziej, Dudek, Hampel (d/4) * 12. (59,50) Woryna, Janowski, Prz. Pawlicki, Przyjemski (u) * 13. (60,91) Przyjemski, Pi. Pawlicki, Zengota, Hampel * 14. (59,87) Zmarzlik, Kowalski, Janowski, Kołodziej * 15. (59,54) Dudek, Kubera, Woźniak, Prz. Pawlicki * 16. (60,46) Cierniak, Buczkowski, Chmiel, Woryna (w/u) * 17. (60,87) Zengota, Prz. Pawlicki, Kołodziej, Buczkowski (d/3) * 18. (60,19) Zmarzlik, Chmiel, Przyjemski, Woźniak * 19. (60,09) Pi. Pawlicki, Dudek, Cierniak, Janowski * 20. (59,94) Kowalski, Kubera, Woryna, Paluch (Hampel - t) * Bieg o trzecie miejsce: Kubera, Woryna * Bieg o pierwsze miejsce: Zmarzlik, Cierniak.