Co z przyszłością Wiktora Przyjemskiego w Orlen Oil Motorze? Klub i zawodnik uzgodnili nowe warunki umowy

W mediach od jakiegoś czasu pojawiały się spekulację o tym, że utalentowany junior po zakończeniu obecnej kampanii zmieni barwy klubowe. W sobotę lubelscy działacze zakończyli falę domysłów informując, że Przyjemski nigdzie się z Lublina nie wybiera.

– Wiele razy powtarzałem, że media warto śledzić z rezerwą. W ostatnich tygodniach łączono Wiktora z większością klubów ekstraligowych, tymczasem on nigdzie się nie wybiera. To nie znaczy, że nie dostał wielu interesujących ofert. Przeciwnie, miał ich mnóstwo, ale – wbrew temu, co sugerowano – szybko zdecydował, by zostać z nami, co postrzegam jako wielki sukces negocjacyjny. Wierzę, że przekonał go poziom sportowy i organizacyjny klubu, atmosfera w drużynie i precyzyjnie określone cele na przyszłość – przekazał Jakub Kępa, prezes Orlen Oil Motoru Lublin.

Przyjemski jest najskuteczniejszym juniorem PGE Ekstraligi i dlatego o jego angażu w innych zespołach było tak głośno. Klub zapewnia jednak, że jedynym klubem, do którego mógłby się przenieść jest Polonia Bydgoszcz, ale tylko w przypadku awansu tej drużyny do elity. – Nie musieliśmy wprowadzać do naszej umowy żadnych dodatkowych zapisów. Już przed pierwszym sezonem Wiktora w Lublinie ustaliliśmy, że w przypadku awansu bydgoskiej drużyny, będzie mógł wrócić do macierzystego klubu. Nie myślimy o tym, skupiamy się na sobie i pracujemy ciężko, by osiągać kolejne cele. Mam nadzieję, że Wiktor pomoże nam w ich realizacji także w przyszłym roku – kończy Kępa.

W swoim pierwszym sezonie w PGE Ekstralidze Przyjemski notuje średnią powyżej dwóch puntków na wyścig, a w trzynastu tegorocznych meczach tylko raz dał się pokonać w biegu młodzieżowym.