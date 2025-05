Rodzinne święto w Lublinie. Jak miasto wspiera rodziców i dzieci?

Obchody Międzynarodowego Dnia Rodziny to wyjątkowa okazja, by pokazać, jak Lublin dba o swoich najmłodszych mieszkańców i ich opiekunów. W programie znalazły się warsztaty plastyczne, seanse filmowe i aktywności sportowe – wszystkie bezpłatne i dostępne dla każdego. To jednak tylko część większej strategii miasta, które konsekwentnie rozwija ofertę dla rodzin. Co i jak robi miasto? O to pytamy Annę Augustyniak, zastępcę prezydenta ds. społecznych.

To wydarzenie to również doskonała okazja, by zobaczyć, jak lokalna społeczność może się integrować. Organizatorzy podkreślają, że obchody to nie tylko rozrywka, ale też szansa na budowanie więzi między mieszkańcami.

Dlaczego warto wziąć udział w tegorocznych obchodach? Jakie zmiany czekają rodziny w najbliższych latach? I w jaki sposób miasto odpowiada na ich potrzeby? Odpowiedzi na te pytania poznamy podczas rozmowy, która pokaże czy Lublin tomiejsce przyjazne rodzinom.