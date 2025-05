"Thank you from the mountain" A ty, zdałbyś maturę z angielskiego?

Maj to miesiąc, który dla wielu uczniów ostatnich klas liceum oznacza jedno: matura. Emocje sięgają zenitu, a stres… no cóż, ten potrafi dorównać napięciu przed finałem Ligi Mistrzów. Jedni zakuwają do ostatniego dnia, inni już w kwietniu znają odpowiedzi na wszystkie pytania, a jeszcze inni… cóż, liczą na cud i sprzyjające losy arkusza. Jedno jest pewne — egzamin dojrzałości budzi emocje, wspomnienia i… pewnego rodzaju nostalgię.

Postanowiliśmy więc zaserwować naszym Czytelnikom coś więcej niż tylko relację z przebiegu matury. Przygotowaliśmy dla Was quiz z języka angielskiego, złożony z 15 pytań, które pojawiały się w ubiegłorocznych arkuszach. Pytania nie są wymyślone — to autentyczne zadania, z którymi zmagali się uczniowie w poprzednich latach. A więc jeśli myślisz, że po latach nauki i obejrzanych serialach na Netfliksie jesteś „fluent”, to sprawdź, czy poradzisz sobie z arkuszem tak samo dobrze, jak z zamawianiem kawy w Londynie.

Nie martw się – nie będzie tu wypracowania do napisania ani słuchania z akcentem, który brzmi jak połączenie Toma Hardy’ego i suszarki do włosów. Ale uważaj! Pytania są różnorodne – znajdą się zagadnienia z gramatyki i słownictwa. To nie tylko okazja, by się sprawdzić, ale też świetna zabawa (tak, tak – zabawa z maturą jest możliwa, obiecujemy).

Czy uda ci się zdobyć komplet punktów? A może odkryjesz, że od twojej matury minęło więcej czasu, niż myślałeś, i niektóre konstrukcje gramatyczne zdążyły przejść na emeryturę? Daj się wciągnąć w nasz quiz.