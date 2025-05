Dynamika rozwoju rynku e-commerce w Polsce – trendy, perspektywy i wyzwania 2025

Wartość rynku i tempo wzrostu

Ostatnie lata przyniosły polskiemu e-commerce'owi dynamiczny rozwój. Według danych z różnych raportów, w 2024 roku wartość tego rynku szacowana jest na około 118 miliardów złotych. Prognozy są równie optymistyczne – analitycy przewidują, że do 2027 roku wartość rynku może osiągnąć nawet 187-192 miliardów złotych.

"Średnioroczny wzrost wartości rynku w latach 2024-2028 szacuje się na około 8-12%" – wskazują eksperci. Co istotne, licząc między rokiem 2021 a 2027 wartość rynku może wzrosnąć o ponad 94 miliardy złotych, z czego ponad połowa tego wzrostu przypadnie na trzy główne kategorie produktowe:

modę (około 21 miliardów złotych)

elektronikę (około 19 miliardów złotych)

produkty z kategorii zdrowia i urody (około 11 miliardów złotych)

Udział e-commerce w handlu detalicznym

Warto zwrócić uwagę na rosnący udział e-commerce w całkowitym wolumenie handlu detalicznego. Najnowsze dane z czerwca 2024 roku pokazują, że obroty w handlu elektronicznym wyniosły ponad 6,5 miliarda złotych, co stanowiło 8,2% całkowitych obrotów handlu detalicznego w sektorze przedsiębiorstw. Jest to znaczący wzrost w porównaniu z okresem sprzed pandemii.

Dane z kwietnia 2024 roku wskazują na jeszcze wyższy udział – 8,8%, przy wzroście wartości sprzedaży o 14,2% rok do roku. Pokazuje to, że mimo pewnego wyhamowania, w porównaniu z pandemicznym boomem, polski e-commerce wciąż utrzymuje solidną dynamikę wzrostu.

Od pandemii do nowej normalności

Polski rynek e-commerce przeszedł w ostatnich latach przez kilka charakterystycznych faz rozwoju:

2020-2021: Okres znacznego przyspieszenia spowodowanego pandemią COVID-19, która wymusiła zamknięcie sklepów stacjonarnych i zmieniła nawyki zakupowe Polaków. Wiele osób po raz pierwszy zaczęło robić zakupy online. 2022-2023: Czas mierzenia się z galopującą inflacją, słabnącym popytem konsumenckim oraz skutkami rosyjskiej inwazji na Ukrainę. Mimo tych wyzwań, sektor utrzymał wzrost, choć jego tempo nieco wyhamowało. 2024 i dalej: Okres stabilizacji i dojrzewania rynku, który wciąż rośnie, ale w bardziej zrównoważonym tempie. Uwaga sprzedawców przenosi się z pozyskiwania nowych klientów na zwiększenie częstotliwości zakupów i wartości koszyka.

Kluczowe trendy kształtujące rynek

1. Technologia jako kluczowy czynnik rozwoju

Rozwój technologiczny to jeden z głównych motorów napędowych e-commerce. Firmy inwestują w zaawansowane rozwiązania IT, które poprawiają doświadczenia zakupowe i zwiększają efektywność operacyjną. Na znaczeniu zyskują:

Sztuczna inteligencja i uczenie maszynowe – wykorzystywane do personalizacji oferty, rekomendacji produktów i optymalizacji procesów sprzedażowych

– wykorzystywane do personalizacji oferty, rekomendacji produktów i optymalizacji procesów sprzedażowych Systemy PIM i ERP – umożliwiające efektywne zarządzanie rozbudowanym asortymentem i kompleksowymi procesami biznesowymi

– umożliwiające efektywne zarządzanie rozbudowanym asortymentem i kompleksowymi procesami biznesowymi Technologie headless i PWA – poprawiające doświadczenia zakupowe, szczególnie na urządzeniach mobilnych

W tym kontekście ważną rolę odgrywają firmy specjalizujące się w tworzeniu nowoczesnych stron internetowych i sklepów online, takie jak MITS, które oferują zaawansowane rozwiązania technologiczne dostosowane do dynamicznie zmieniającego się rynku e-commerce.

2. Logistyka i dostawa jako przewaga konkurencyjna

Logistyka staje się kluczowym elementem przewagi konkurencyjnej. Konsumenci mają coraz wyższe oczekiwania dotyczące szybkości i elastyczności dostaw:

Rośnie popularność dostawy tego samego dnia (same-day delivery)

Rozwijają się alternatywne metody odbioru, takie jak paczkomaty, punkty odbioru czy click & collect

Firmy inwestują w nowoczesne systemy zarządzania magazynem i optymalizację procesów logistycznych

To wszystko napędza również rozwój infrastruktury magazynowej. Dynamiczny wzrost e-commerce przekłada się na zwiększone zapotrzebowanie na powierzchnie magazynowe, co stwarza nowe możliwości biznesowe w sektorze nieruchomości komercyjnych.

3. Dominacja marketplace'ów i średnich firm

Na polskim rynku e-commerce coraz większą rolę odgrywają platformy typu marketplace, takie jak Allegro czy Amazon. Oferują one sprzedawcom łatwiejsze wejście na rynek i dostęp do szerokiej bazy klientów. Jednocześnie warto zauważyć rosnące znaczenie średnich firm, które stanowią istotny segment rynku.

"Kluczowa zmiana w polskim e-commerce, coraz bardziej liczy się zwiększanie częstotliwości zakupów i wartości koszyka" – zauważają eksperci. Oznacza to, że firmy koncentrują się nie tylko na pozyskiwaniu nowych klientów, ale także na budowaniu lojalności i zwiększaniu wartości życiowej klienta (CLV).

4. Segmenty o największym potencjale wzrostu

Najszybciej rosnące kategorie w polskim e-commerce to:

Moda i akcesoria – przewidywany wzrost o około 21 miliardów złotych do 2027 roku

– przewidywany wzrost o około 21 miliardów złotych do 2027 roku Elektronika – prognozowany wzrost o około 19 miliardów złotych

– prognozowany wzrost o około 19 miliardów złotych Zdrowie i uroda – spodziewany wzrost o około 11 miliardów złotych

– spodziewany wzrost o około 11 miliardów złotych Produkty spożywcze – kategoria o dużym potencjale wzrostu, choć wciąż stanowiąca relatywnie niewielki segment rynku

– kategoria o dużym potencjale wzrostu, choć wciąż stanowiąca relatywnie niewielki segment rynku Usługi cyfrowe – np. kursy online, konsultacje, subskrypcje, które zyskują na znaczeniu

Trendy w e-commerce na rok 2025

Patrząc w przyszłość, warto zwrócić uwagę na trendy, które będą kształtować rynek e-commerce w 2025 roku:

1. Personalizacja napędzana sztuczną inteligencją

Sztuczna inteligencja będzie odgrywać coraz większą rolę w tworzeniu spersonalizowanych doświadczeń zakupowych. AI umożliwi:

Precyzyjne rekomendacje produktów oparte na zachowaniu i preferencjach klienta

Dynamiczne dostosowywanie treści i ofert do indywidualnych potrzeb

Inteligentnych asystentów zakupowych wspierających proces decyzyjny

2. Zrównoważony rozwój i odpowiedzialny handel

Konsumenci coraz częściej zwracają uwagę na kwestie ekologiczne i społeczne:

Rośnie popyt na produkty przyjazne dla środowiska

Firmy wdrażają bardziej zrównoważone praktyki logistyczne i opakowaniowe

Transparentność łańcucha dostaw staje się ważnym czynnikiem budowania zaufania

3. Handel konwersacyjny i nowe kanały sprzedaży

Rozwój technologii konwersacyjnych i nowych platform zmienia sposób, w jaki konsumenci wchodzą w interakcje z markami:

Chatboty i asystenci głosowi stają się coraz bardziej zaawansowani i naturalni

Media społecznościowe ewoluują w kierunku platform zakupowych

Integracja różnych kanałów sprzedaży tworzy spójne doświadczenie omnichannel

4. Rozwój płatności i finansowania zakupów

Innowacje w obszarze płatności mają kluczowe znaczenie dla konwersji i wygody zakupów:

Rozwiązania typu BNPL (Buy Now, Pay Later) zyskują na popularności

Płatności biometryczne i bezstykowe stają się standardem

Integracja różnych metod płatności upraszcza proces zakupowy

5. Ewolucja doświadczeń mobilnych w e-commerce

Choć podejście mobile-first funkcjonuje w branży e-commerce już od lat, w 2025 roku obserwujemy jego głęboką transformację i nowy wymiar. Obecnie to nie tylko odpowiednie wyświetlanie strony na urządzeniach mobilnych, ale kompleksowa strategia skupiona wokół zaawansowanych doświadczeń zakupowych na smartfonach.

Udział zakupów dokonywanych przez smartfony dynamicznie rośnie. W 2024 roku już 75% użytkowników deklaruje korzystanie ze smartfona do zakupów online. Prognozy wskazują, że do 2028 roku m-commerce (zakupy przez urządzenia mobilne) może odpowiadać za ponad 50% wartości sprzedaży e-commerce w Polsce. Co istotne, czas spędzany w aplikacjach zakupowych wzrósł o 30% w porównaniu do roku 2023, wskazując na fundamentalną zmianę w zachowaniach konsumentów.

Kluczowe aspekty nowoczesnych implementacji mobilnych w 2025 roku to:

Hiperpersonalizacja interfejsu bazująca na analizie zachowań użytkownika

Wykorzystanie funkcji natywnych urządzeń (aparat, geolokalizacja, czujniki ruchu)

Integracja rzeczywistości rozszerzonej do prezentacji produktów

Mikromomenty zakupowe - możliwość natychmiastowego zakupu z dowolnego punktu ścieżki klienta

Zoptymalizowane mechanizmy wyszukiwania głosowego i wizualnego

Sklepy, które nie ewoluują poza podstawową responsywność i nie wdrażają zaawansowanych funkcji mobilnych, tracą obecnie nawet do 45% potencjalnych przychodów. Szczególnie widoczne jest to w sektorach premium, gdzie klienci oczekują płynnych i intuicyjnych doświadczeń mobilnych zgodnych z najnowszymi standardami UX.

Istotnym trendem jest również integracja zakupów mobilnych z ekosystemami cyfrowych asystentów i urządzeń smart home, umożliwiająca reaktywację koszyka czy realizację powtarzalnych zakupów za pomocą komend głosowych lub automatycznych sugestii.

Wyzwania i perspektywy

Mimo optymistycznych prognoz, polski rynek e-commerce stoi przed szeregiem wyzwań:

Dojrzewanie rynku – stopniowe wyhamowanie dynamiki wzrostu, szczególnie w kategoriach już mocno nasyconych jak elektronika czy moda Rosnąca konkurencja – zarówno ze strony lokalnych podmiotów, jak i międzynarodowych graczy, co zmusza firmy do ciągłego podnoszenia jakości usług Zmieniające się regulacje prawne – dostosowanie się do nowych przepisów i wymogów, zarówno polskich, jak i unijnych Zmieniające się oczekiwania konsumentów – konieczność ciągłego dostosowywania się do ewoluujących potrzeb i preferencji klientów Wyzwania logistyczne i środowiskowe – potrzeba rozwoju bardziej efektywnych i zrównoważonych systemów dostaw

Podsumowanie

Polski rynek e-commerce znajduje się w fazie dynamicznego rozwoju, choć tempo wzrostu nieco wyhamowało po pandemicznym boomie. Według prognoz, do 2029 roku wartość rynku handlu internetowego usługami wzrośnie znacząco, a średnioroczny wzrost wartości całego sektora e-commerce szacuje się na 8-12%.

Kluczem do sukcesu na tym rynku będzie umiejętność adaptacji do zmieniających się warunków, inwestycje w technologię i logistykę oraz koncentracja na budowaniu długoterminowych relacji z klientami. Firmy, które skutecznie odpowiedzą na te wyzwania, będą mogły skorzystać z ogromnego potencjału, jaki wciąż oferuje polski rynek e-commerce.

Dla przedsiębiorców planujących wejście lub rozwój na rynku e-commerce, współpraca z doświadczonymi partnerami technologicznymi, takimi jak firma MITS z Lublina, specjalizująca się w tworzeniu profesjonalnych stron internetowych i sklepów online, może być kluczowym czynnikiem zwiększającym szanse na sukces w tym konkurencyjnym środowisku.