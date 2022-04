Do Torunia bez Dominika Kubery. Motor Lublin osłabiony w starciu z For Nature Solutions Apatorem

W sobotę wyjedzie pierwszy pociąg z Lublina na Roztocze

Od 30 kwietnia do 3 maja (od soboty do środy) kursować mają pociągi REGIO umożliwiające spędzenie majówki na Roztoczu. Mowa o połączeniach z Lublina do Bełżca i Jarosławia. Uruchomi je spółka POLREGIO, która w ten weekend będzie też wozić pasażerów dodatkowymi pociągami z Zamościa do Rzeszowa.