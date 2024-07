Emocji nie brakowało, a Orlen Oil Motor wrócił na zwycięską ścieżkę [zdjęcia kibiców]

Mecz był bardzo emocjonujący, bo goście do pewnego momentu dzielnie stawiali czoło lublinianom. Jednak Bartosz Zmarzlik i spółka niesieni dopingiem lubelskiej publiczności dali sobie radę i umocnili się na pierwszym miejscu w PGE Ekstralidze zwyciężając 48:42, a w dwumeczu 99:81. A to oznacza, że do wygranej dopisali także bonus.

A tak w piątek prezentowały się trybuny stadionu przy al. Zygmuntowskich