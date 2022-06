Ostatnie tygodnie dla obu drużyn upływają w atmosferze pewnego niepokoju. W przypadku Motoru Lublin mowa o kontuzji Mikkela Michelsena. Kapitan "Koziołków" powrócił w sobotę do ścigania po dłuższej przerwie spowodowanej urazem kolana - podczas Speedway Grand Prix Polski w Gorzowie Wielkopolskim zdobył 7 punktów, co dało mu 9. pozycję.

Natomiast większe kłopoty ma Fogo Unia Leszno. Do zdrowia po kontuzji wraca Piotr Pawlicki (złamane dwie łopatki), a do tego nieobecny przez pewien czas był Janusz Kołodziej (uraz nogi). Kapitana leszczyńskiego zespołu zabrakło w ostatnim ligowym starciu z For Nature Solutions Apatorem Toruń (przegranym zresztą przez Unię 37:53). Tym razem znalazł się w awizowanym składzie.